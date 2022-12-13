Горе Модрича: когда у одной легенды праздник, другая – беспросветно грустит

Как же больно на это смотреть.

Аргентина разгромила Хорватию 3:0 и вышла в финал чемпионата мира. Мечты хорватов о втором финале подряд уничтожили Лео Месси и Хулиан Альварес.

Луку Модрича заменили за 10 минут до конца, когда надежд на финал уже не осталось.

Эмоции легко объяснить.

После свистка Луку утешали даже соперники. Особенно тепло – Анхель ди Мария.

Модрич дорог всем.

И Лео Месси, конечно, тоже.

После матча камеры не оставили Луку в подтрибунном туннеле – там его поприветствовал Серхио Агуэро.

И это тоже было тепло.

Но, кажется, Лука хотел поскорее остаться один.

Этот жест.

До того, как капитан хорватов ушел с поля, к нему подошел Лео Месси – так мы увидели рукопожатие двух легенд.

Фото: REUTERS/ylan Martinez, Lee Smith Gettyimages.ru/Julian Finney