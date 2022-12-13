Горе Модрича: когда у одной легенды праздник, другая – беспросветно грустит
Как же больно на это смотреть.
Аргентина разгромила Хорватию 3:0 и вышла в финал чемпионата мира. Мечты хорватов о втором финале подряд уничтожили Лео Месси и Хулиан Альварес.
Луку Модрича заменили за 10 минут до конца, когда надежд на финал уже не осталось.
Эмоции легко объяснить.
После свистка Луку утешали даже соперники. Особенно тепло – Анхель ди Мария.
Модрич дорог всем.
И Лео Месси, конечно, тоже.
После матча камеры не оставили Луку в подтрибунном туннеле – там его поприветствовал Серхио Агуэро.
И это тоже было тепло.
Но, кажется, Лука хотел поскорее остаться один.
Этот жест.
До того, как капитан хорватов ушел с поля, к нему подошел Лео Месси – так мы увидели рукопожатие двух легенд.
Посмотрите на Буэнос-Айрес после выхода Аргентины в финал. Фанаты даже в особняке Марадоны!
Фото: REUTERS/ylan Martinez, Lee Smith Gettyimages.ru/Julian Finney
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