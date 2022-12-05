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Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Первый канал Первый канал
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Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Хрусталев просто не мог удержаться.

Алина Загитова продолжает покорять ТВ – недавно она вместе с шоуменом Дмитрием Хрусталевым вела для Первого канала чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.

Правда, работа Алины в кадре все еще не очень идеальна, и было как минимум два момента, когда Хрусталеву приходилось выкручиваться.

Вот первый – тут Алина трижды запнулась в двух предложениях. А реакция Хрусталева про «ясность и четкость» получилась слегка саркастичной – Алина, судя по лицу, явно поняла подкол:

Загитова: По об... По обоим результатам... этих выступлений...

Хрусталев: Так!

Загитова: У нас есть финалистки, и при этом нам уже известны две бронз... бронзовые мед... медалистки.

Хрусталев: Медалистки, да. Вот за что я, Алиночка, обожаю профессиональный спорт, так это за ясность и четкость.

А во втором эпизоде Загитова забыла про слово «участие» – получилось забавно, а Хрусталев ее снова дополнил.

Загитова: На этом этапе сразятся четыре прекрасные девушки, которые не принимали в командном турнире.

Хрусталев: Ааа, не принимали в командном турнире участия. Ну, хорошо.

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

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