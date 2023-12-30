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В феврале сомневались, что Клопп обновит падающий «Ливерпуль». 2023-й команда заканчивает лидером

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Камбэк года.

«Ливерпуль» по потерянным очкам останется лидером АПЛ как минимум до конца года. 11 месяцев назад было грустнее, на пресс-конференциях тренеру намекали на отставку. 

Понять сомнения на тот момент можно. «Ливерпуль» начал год с одной победы в семи матчах: получил по три гола от «Брентфорда», «Брайтона» и «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге, вылетел из Кубка Англии от того же «Брайтона». К моменту того самого вопроса шел на 10-м месте.

Тогда же в соцсетях попал в тренды хэштег #KloppOut. Эксперт SkySports Пол Мерсон считал, что тренер не знает, как выйти из ситуации: «Я впервые видел Клоппа в таком состоянии, будто он... Мне не нравится слово «потерян». Он не потерян. Но я не думаю, что он знает, что делать дальше».

Переносимся в наши дни...

Обновленный «Ливерпуль» идет на первом месте в таблице Премьер-лиги, проиграв всего один матч – «Тоттенхэму», против которого заканчивали вдевятером.

🔴 У команды Клоппа лучшая разница мячей – +23. И, получается, что лучшая защита – пропустили всего 16 голов, меньше любой другой команды.

🔴 Салах снова лучший игрок АПЛ по количеству результативных действий – 12 голов, 7 ассистов. Трент на новой позиции раздает голевые передачи и забивает. Ван Дейк вернулся практически к праймовым показателям времен чемпионского сезона.

🔴 По продвинутой статистике все уже не так сказочно: по созданным xG «Ливерпуль» только четвертый, по ожидаемым очкам – третий за «Сити» и «Арсеналом». 

Да, это только первые шаги к созданию «Ливерпуля 2.0» – так Клопп сам называет обновленную команду. И о борьбе за чемпионство говорить рано – впереди тяжелый январь, когда Салах и Эндо уедут играть за сборные, к игре остальных есть вопросы.

Но Юрген точно доказал, что для нынешнего «Ливерпуля» безвыходных ситуаций не бывает. 

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

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15 комментариев
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Не было никаких сомнений в Клоппе. Хорошо, что у руководства Ливерпуля есть мозги и нет желания вновь становится середняком АПЛ. И это всё при огромном количестве травм, да и игроки новые всё ещё нужны этому Ливерпулюю
+17
-1
+16
Если не судьи, очков было бы больше
+11
-1
+10
Вот поэтому для меня Клооп > Гвардиола
+11
-5
+6
Какой же Клопп обновляющий
+4
0
+4
Руководство Ливерпуля не только доверилось Клоппу (не уволив его в критический момент), но ещё и смогло обеспечить необходимое финансирование его идеям по выходу из прошлосезонных сложностей.
+2
0
+2
по соотношению платёжной ведомости к результату ливер несомненно самый успешный клуб из верха АПЛ
+2
-1
+1
Ответ AmanEsen
Вот поэтому для меня Клооп > Гвардиола
совершенно не факт, что клопп добился бы доминирования уровня мансити имея деньги

вытягивать сверхрезультат из андердогов и давать доминирование имея ресурсы - это разные умения.
+5
-4
+1
Ответ Vadim Medvedev
совершенно не факт, что клопп добился бы доминирования уровня мансити имея деньги вытягивать сверхрезультат из андердогов и давать доминирование имея ресурсы - это разные умения.
Думаешь Клоппу не хватило ума нормальных игроков купить?
+3
-2
+1
Ответ ArnoNeputevy
И не смог обновить. Никто не играет слева в атаке ни на уровне Мане, ни даже близко к тому. В центре атаки - губитель моментов Нуньес (с 5 голами в 19 играх: для сравнения - Коул Палмер из "Челси" забил 8 голов за 12 игр, а он не нападающий). Разве это достойная замена Фирмино? Но главное: нет той командной игры. Тащит команду Салах - это что-то новое? Это обновление?
Судя по твоему комменту, тебе тоже нужно обновиться, желательно до заводских настроек )
+1
-1
0
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