В феврале сомневались, что Клопп обновит падающий «Ливерпуль». 2023-й команда заканчивает лидером

Камбэк года.

«Ливерпуль» по потерянным очкам останется лидером АПЛ как минимум до конца года. 11 месяцев назад было грустнее, на пресс-конференциях тренеру намекали на отставку.

Понять сомнения на тот момент можно. «Ливерпуль» начал год с одной победы в семи матчах: получил по три гола от «Брентфорда», «Брайтона» и «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге, вылетел из Кубка Англии от того же «Брайтона». К моменту того самого вопроса шел на 10-м месте.

Тогда же в соцсетях попал в тренды хэштег #KloppOut. Эксперт SkySports Пол Мерсон считал, что тренер не знает, как выйти из ситуации: «Я впервые видел Клоппа в таком состоянии, будто он... Мне не нравится слово «потерян». Он не потерян. Но я не думаю, что он знает, что делать дальше».

Переносимся в наши дни...

Обновленный «Ливерпуль» идет на первом месте в таблице Премьер-лиги, проиграв всего один матч – «Тоттенхэму», против которого заканчивали вдевятером.

🔴 У команды Клоппа лучшая разница мячей – +23. И, получается, что лучшая защита – пропустили всего 16 голов, меньше любой другой команды.

🔴 Салах снова лучший игрок АПЛ по количеству результативных действий – 12 голов, 7 ассистов. Трент на новой позиции раздает голевые передачи и забивает. Ван Дейк вернулся практически к праймовым показателям времен чемпионского сезона.

🔴 По продвинутой статистике все уже не так сказочно: по созданным xG «Ливерпуль» только четвертый, по ожидаемым очкам – третий за «Сити» и «Арсеналом».

Да, это только первые шаги к созданию «Ливерпуля 2.0» – так Клопп сам называет обновленную команду. И о борьбе за чемпионство говорить рано – впереди тяжелый январь, когда Салах и Эндо уедут играть за сборные, к игре остальных есть вопросы.

Но Юрген точно доказал, что для нынешнего «Ливерпуля» безвыходных ситуаций не бывает.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill