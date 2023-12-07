Салах – уникум. Всегда здоров: пропустил лишь три матча АПЛ за шесть с половиной сезонов

«У него тело 20-летнего».

Мохамед Салах – синоним надежности.

Ему 31 год, форвард «Ливерпуля» и не думает сбавлять. В этом сезоне выдал уже 13+7 в 20 матчах. Болельщики просят продлить контракт с, хотя у клуба есть правило – не давать длинные и дорогие контракты футболистам страше 30 лет.

Впрочем, у Юргена Клоппа есть аргумент за новое соглашение – впечатляющее здоровье Мохамеда .

«Он уже взрослый игрок, но по факту еще очень молодой. Он в отличной форме. Думаю, если бы мы провели доскональное обследование организма, то там бы выдало возраст в 19-20 лет. Потому что Мо поддерживает себя в форме», – сказал Юрген в конце октября.

И он недалек от истины: здоровье Салаха впечатляет.

У Салаха почти нет травм. Пропустил лишь три матча за все время

Самый удивительный факт: за все время в «Ливерпуле» у Салаха не было ни одной серьезной травмы, которая выводила бы его из строя больше чем на один-два матча.

Итого: из-за травм Салах пропустил всего три матча «Ливерпуля» за шесть с половиной сезонов. Для сравнения: из-за Кубка Африки он пропустил шесть матчей во всех турнирах.

Это данные трансфермаркта, там фиксируют только официально подтвержденные травмы. Но даже так статистика впечатляющая: за все время в «Ливерпуле» сыграл в 233 матчах Премьер-лиги из 240 возможных. И в 220 из них выходил в старте.

В команде Клоппа, где ломаются все и часто, вечно здоровый Салах – приятная константа.

Даже при единственной серьезной травме обошлось без операции. Все повреждения – от соперников

Почти все травмы Салаха – влияние внешних факторов.

🚑 Травма плеча в 2018-м – наверняка многие помнят фол Серхио Рамоса в финале Лиги чемпионов. Даже после такого Мо в рекордные сроки вернулся на поле и забил за сборную Египта на ЧМ-2018. Хоть, конечно, и был тогда в России не в топ-форме.

🚑 Проблемы с бедром в 2018-м оказались несерьезными. Пропустил игру за сборную, а сразу после паузы забил победный «Хаддерсфилду». И сыграл во всех оставшихся турах АПЛ: почти все время в старте, только раз вышел на замену.

🚑 Сотрясение в 2019-м получил в игре с «Ньюкаслом» прямо перед ответным полуфиналом ЛЧ против «Барселоны». Попал в коробочку из защитников. Клопп уже через пару дней сказал, что Мо чувствует себя хорошо, но врачи запретили играть. Так что Салах просто приехал на «Энфилд» в футболке Never Give Up, улыбался и потом праздновал выход в финал вместе со всеми.

🚑 Травма голени в 2019-м – следствие жесткого фола Хамзы Чаддури из «Лестера». Салах какое-то время играл через боль. Клопп боялся, что потребуется операция, но обошлось массажами и терапией. В том сезоне Мо оставался на скамейке рекордные три раза.

🚑 Коронавирус в 2020-м – ну вы знаете.

В «Ливерпуле» Салах вообще не ломается – даже там, где многим потребовалась бы операция. Самое забавное, что и до переезда в Англию Мо пропустил всего 15 матчей – больше всего (девять) из-за надрыва связок голеностопа в «Роме».

Почему Салах не ломается? Фишки – работа в зале и строгая диета

Возможно, у Салаха действительно уникальный организм, но он прикладывает большие усилия, чтобы помогать ему. Мохамед много тренируется в зале и придерживается строгой диеты. Как итог – минимум лишнего жира.

Салах начал работу с персональным нутрициологом еще до перехода в «Ливерпуль». В первый же ливерпульский сезон рассказывал, что уделяет большое внимание диете:

«Питание очень важно, это такая же часть игры. Помогает мне быстрее восстанавливаться, лучше спать, а тело быстрее адаптируется к нагрузкам. Мой нутрициолог говорит, что я могу есть все, что захочу – у меня на теле все равно нет лишнего жира. А еще я не пью – тоже важный аспект ».

Впрочем, Салах все равно придерживается диеты. Вот такой рацион приводит издание The Sun. На завтрак – лепешка с молоком, а если не наелся, добавляет фруктами. На обед – чечевица, овощи, хлеб, курица, йогурт. Ужин – суп, салат, овощи и еще что-нибудь. Например, во время интервью с CNN Салах заказал филе лосося с пюре.

Сам Мохамед рассказывал, что у него есть один читмил – египетское блюдо кушари. Это смесь из риса, макарон, чечевицы, иногда нут, лук и спагетти – и все это в томатном соусе. Когда прилетает на родину, просит друзей привезти порцию кушари прямо в аэропорт.

Салах – мусульманин: не употребляет алкоголь и соблюдает рамадан. Хотя официально он это не подтверждал, Клопп говорил, что игроки его команды держат пост. Мо практически всегда отказывается даже от воды – как-то выпил только в финале Лиги чемпионов в Мадриде, когда солнце еще не зашло.

Зато во время рамадана Салах тренируется ночью: во время поста он иногда выкладывает видео, как работает в спортзале в три часа. Судя по всему, помогает – проблем с формой в рамадан у Мо не бывает.

Неудивительно, что после ухода Джеймса Милнера именно Салаха приводят в пример молодым игрокам как образец профессионализма.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Michael Regan