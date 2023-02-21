Скрытые пробемы «Ливерпуля»: утечка мозгов, потери топ-менеджеров, борьба за влияние и власть. Откуда они?

Вся ответственность теперь на Клоппе.

Этот сезон для Юргена Клоппа самый сложный за все время в «Ливерпуле». Команде нужна перестройка, новички только адаптируются, о привычной борьбе за чемпионство забыли еще осенью.

Трудностей хватает не только на поле, но и вне. Закулисные процессы, тоже влияющие на жизнь клуба, мы часто не замечаем. А стоит.

Из «Ливерпуля» ушел легендарный спортивный директор. И его сменщик уходит

Прошлым летом «Ливерпуль» покинул Майкл Эдвардс – спортивный директор и один из архитекторов успешного периода. Он взял перерыв: ушел не в другой клуб, а вообще поставил карьеру на паузу.

При нем все решения, касающиеся футбола, принимали после обсуждения с Клоппом, а на финальном этапе утверждали с представителем владельца – компании FSG – Майком Гордоном. О трио отзываются как о чрезвычайно эффективном.

Замену Эдвардсу нашли внутри: спортдиром стал бывший заместитель Джулиан Уорд. Для «Ливерпуля» это нормальная практика. Пару лет назад уходящего исполнительного директора Питера Мура тоже заменил человек из системы.

Более того, в клубе считают такой путь самым здоровым: Уорд должен был продолжить сделанное Эдвардсом. Майкл почти год передавал дела. За это время сменщик заработал репутацию: его связи в Португалии помогли увести Луиса Диаса у «Тоттенхэма» прошлой зимой, а летом он привез Дарвина Нуньеса.

Правда, уже в конце ноябре Уорд шокировал: клуб объявил, что он в конце сезона покинет «Ливерпуль» по собственному желанию. Причину не объяснили, в медиа только предполагали, что Джулиан тоже захотел отдохнуть от футбола, но потом всплыли новости о том, что он может заменить Марка Овермарса в «Аяксе».

К такому повороту «Ливерпуль» явно не был готов. Уорд дорабатывает сезон и в том числе занимается потенциальными летними трансферами.

Параллельно клуб ищет замену, причем уже извне. Главными кандидатами называют Пола Митчелла из «Монако» и Маркуса Креше из «Айнтрахта». Говорят, что всплывали и кандидатуры Ральфа Рангника со Свеном Мислинтатом, известным по «Боруссии» Д.

Летом уйдет главный аналитик. В его отделе настоящая утечка мозгов

Джулиан Уорд уходит не один. В июне «Ливерпуль» останется еще и без главы аналитического отдела Иана Грэма.

Именно он впечатлил Клоппа, когда по цифрам и табличкам разобрал его последний сезон в «Боруссии». Минус еще один топ-специалист в своей области – очевидно, большая потеря.

Почему уходит, тоже неизвестно. Журналистка Sky Sports Мелисса Редди со ссылкой на источники внутри клуба говорит: «Грэм и Уорд не чувствуют, что способны в нынешней ситуации выполнять работу в полную силу». Расплывчато, правда? Ниже попробуем расшифровать с помощью самой Редди.

Грэм объявил об уходе в июне 2022-го и сейчас отрабатывает последние 12 месяцев – опять же, передает дела. Предполагается, что за него на рынке будет борьба между английскими топами. Сообщают об интересе «Манчестер Юнайтед», но есть причина выбрать и «Челси»: Грэма в футбольную аналитику привел Дэнни Филькенштейн, а он сейчас в совете директоров лондонского клуба.

Замену Иану уже нашли – в клубной системе. Аналитический отдел возглавит Уилл Спирмэн – доктор физических наук, выпускник Гарварда, работавший в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). В «Ливерпуль» он пришел в 2018-м, так что видел изнутри работу чемпионского механизма.

Аналитический отдел «Ливерпуля» за последние годы вообще потерял нескольких важных сотрудников. Два года назад из клуба ушел Хариссон Кингстон, отвечавший за разборы матчей – по факту, он связывал аналитиков и Клоппа. Кингстон ушел в сборную Марокко: стал директором по анализу данных и поучаствовал в прорыве на ЧМ-2022.

Год назад клуб покинул другой видеоаналитик – Марк Лейланд. Его переманил «Ньюкасл», когда там появились деньги шейхов: главный тренер Эдди Хау говорит, что вклад Лейланда в преображение команды огромен. Это видят и конкуренты: в конце сезона Марк снова сменит клуб – уйдет теперь в «Манчестер Сити». По него организовали позицию, Марк будет взаимодействовать сразу со всеми командами City Group.

Главный врач уволился прямо перед сезоном. Замену нашли только в ноябре

Прямо перед сезоном «Ливерпуль» объявил об уходе главного клубного врача Джима Моксона.

Снова без официальной причины. Но все та же Мелисса Редди со Sky Sports пишет, что дело в напряженных отношениях между физиотерапевтами и научным отделом.

Считается, что похожие детали спровоцировали уход Филиппа Якобсена, клубного Head of Performance – то есть человека, отвечавшего за состояние и развитие футболистов. Якобсен считал, что в нынешней структуре невозможно организовать нормальную работу медицинского департамента. Его, к слову, заменил доктор Андреас Шлумбергер, до этого работавший в «Шальке», «Баварии» и «Боруссии» Д.

Главврач Моксон ушел 1 августа, и до 24 ноября его обязанности делили между подчиненными. Вероятно, это отразилось и на команде: в январе аналитик Аурэль Намзиу посчитал, по кому из клубов Премьер-лиги сильнее всего ударили травмы. «Ливерпуль» в этом графике – безоговорочно первый.

На замену пришел Джонатан Пауэр, новый доктор – уроженец Ливерпуля, но из футбольных клубов до этого работал только в «Брентфорде», а еще в регбийной команде «Лидс Райнос» («Носороги») и сборной Англии. В клубе пока Пауэра хвалят.

А Моксон в январе стал клубным врачом «Манчестер Юнайтед».

Говорят, помощники Клоппа перетягивают власть. Вероятно, эта проблема среди ключевых

Плохая форма команды осенью заставила искать виноватых. Первым под раздачу попал Пеп Лейндерс – старший помощник Клоппа. Юрген действительно ценит ассистента: когда тренер переподписал контракт, прямо сказал в интервью – сначала он посоветовался с женой, потом с Лейндерсом. Одним из условий продления Клоппа было продление и его помощника.

Так вот, осенью на Пепа напали по двум причинам. Первая – тактические эксперименты. За них Лейндерс получил от Джейми Каррагера: «Теперь «Ливерпуль» не похож на команду Клоппа, они больше напоминают «Арсенал» позднего Венгера – техничная, но мягкая команда. Возможно, это влияние Пепа Лейндерса, который точно влияет на Клоппа. Возможно, это голландский стиль игры с мячом. Или желание менять тактику, потому что соперники к ней адаптировались».

Дальше ударил Дитмар Хаманн – раскритиковал ассистента за то, что тот летом выпустил книгу «Интенсивность» про внутреннюю кухню и тактику «Ливерпуля».

А в начале января Лейндерсу прилетело от The Telegraph: инсайдом о том, что Дарвина, Диаса и Гакпо купили именно по просьбе Пепа, а кандидатуру Кристофера Нкунку (его якобы предлагали клубу летом) он зарубил. В том же материале намекнули, что с ассистентом Клоппа трудно работать – и это одна из причин ухода Эдвардса и Уорда.

Но Лейндерс – не единственный, кому досталось. В начале февраля на Sky Sports вышел материал Мелиссы Редди – об утечке мозгов из клуба. Она обвинила врача-физиотерапевта Андреаса Корнмайера – наверное, одного из самых известных двойников Клоппа. Говорит, с ним сложно работать, потому что он очень конфликтный, а теперь еще и заполучил серьезную власть.

Юргена Клоппа материал настолько задел, что он отказался отвечать на вопросы журналиста – правда, перепутал автора и проигнорировал не того.

Юрген объяснил срыв на журналиста и вступился за помощников:

«Мне просто не нравится, когда обвиняют не тех людей. Для меня это нормально: вам не нравятся мои ответы – вы меня критикуете. Но не надо нападать на людей за то, что они оказывали весомый вклад в наши успехи. И говорить, что у них весомый вклад в наши нынешние провалы. Это просто нечестно.

Если бы они не были полезными специалистами, лучшими в своем деле, их бы здесь не было. Никто не работает в «Ливерпуле» благодаря тому, что он мой друг. Такого не было и никогда не будет.

Моя жизнь в порядке, а вот у них еще впереди вся карьера после этого. Вы обвиняете их, но даже если я прислушался к плохому совету, это моя вина, а не их. Имейте яйца критиковать меня!»

Проблем только больше из-за желания владельцев продать клуб. Или это только слухи?

В начале ноября появилась новость: «Владельцы «Ливерпуля» выставили клуб на продажу». Официально Fenway Sports Group заявила, что ищет соинвестора для развития, а инсайдеры утверждали, что американская фирма рассматривает и полную продажу.

На жизни клуба это отразилось сразу же: директор «Ливерпуля» Майк Гордон, который и отвечал за связь с FSG, отошел от оперативного управления и сосредоточился на поиске потенциальных покупателей или инвесторов. По сути, из успешного трио Эдвардс-Гордон-Клопп теперь повседневными вопросами занимается только Юрген. Неудивительно, что у него (и его помощников, что важно в контекста инсайдов) оказалось больше власти, чем раньше.

Впрочем, FSG не спешат со сделкой. В зимнее трансферное окно «Ливерпуль» купил только Коди Гакпо, и нежелание тратить как раз связывали со скорой продажей. Звучало логично: зачем вкладывать, если все равно уже расстаешься с активом.

Фанаты возмутились, хэштег #FSGOut снова набрал популярность, требовали даже поскорее продать клуб катарским шейхам, а Клоппу пришлось защищать владельцев на пресс-конференции: он сказал, что в команде достаточно топ-полузащитников.

Теперь похоже, что продажа «Ливерпуля» – вопрос не ближайшего времени. В начале февраля английские СМИ дружно написали, что «МЮ» в этом процессе значительно дальше.

Из подтверждений: новости об официальном предложении по «Юнайтед» от катарского инвестиционного фонда. Подобных обновлений по «мерсисайдцам» не поступало. Логично предположить, что две такие большие сделки не будут осуществлять параллельно: второму клубу – в этом случае «Ливерпулю» – наверняка станет как минимум любопытно, на каких условиях покупают «МЮ», чтобы скорректировать свои запросы.

Владелец Fenway Sport Group Джон Генри перед «Реалом» высказался: «Я знаю, что было много разговоров о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс поиска вложений в клуб. Что-то будет, но вряд ли полная продажа. Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да».

***

На фоне таких перемен в клубе значительно выросла роль самого Клоппа – он и до этого был центральной фигурой, но теперь буквально должен провести команду через кризисный период и перестройку. Сам Юрген к этому готов, он сразу сказал, что чувствует правильную ответственность – и сам никогда не подаст в отставку.

Клопп оптимистичен: «Мы тут работаем уже 7,5 лет. Много кто уходил, много кто пришел. И все равно команда продолжает работать и добиваться успеха».

Путь извилистый, и сезон-2022/23 во многом определяет будущее.

Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins, Matthias Hangst; turingfest.com; liverpoolfc.com; globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Nick Potts via imago-images.de