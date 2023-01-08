Несовершенство ВАР спасло «Ливерпуль» от вылета из Кубка Англии. Лайнсмен зафиксировал офсайд, который не видно с камер

Видеоассистенту оставалось только согласиться.

Ужасный сезон «Ливерпуля» продолжается. После поражения от «Брентфорда» Клопп выставил сильнейший состав на матч Кубка Англии против «Вулверхэмптона» – не было только Ван Дейка, вылетевшего с травмой. Даже так хозяева с трудом удержали ничью (2:2). И это еще повезло с судейскими решениями.

Отмененный гол «Вулвз»: лайнсмен разглядел офсайд у игрока, который не попал на камеры

Уже при счете 2:2 на 80-й минуте «Вулвз» забили третий. После подачи с углового мяч отлетел назад к подававшему Матеушу Нунешу. Тот разобрался с Робертсоном и прострелил – серия рикошетов завершилась ударом пяткой от защитника Тоти.

Пока Тоти праздновал, лайнсмен поднял флажок. Хотя на повторе офсайда ни у кого из футболистов «Вулвз» не было. И все же ВАР долго изучал эпизод и все-таки отменил гол.

Соцсети полны удивления: где же офсайд? Первым разобрался редактор ESPN Дэйл Джонсон (он же – главный специалист по вопросам ВАР в английских медиа). Журналист объяснил: Нунеш был в офсайде, когда ему возвращали мяч. Вот в этом моменте:

Разобраться помог бы ВАР, но оказалось, что нет ни одного повтора, на котором точно видно положение Нунеша в момент передачи. Даже судья на ВАР Майк Дин не мог уверенно сказать, был ли игрок «Вулвз» в офсайде.

«Лайнсмен отменил гол из-за офсайда, поэтому видеоассистенту нужно доказать, что игрок был в правильном положении. Но это оказалось невозможным, поэтому ВАР оставил в силе решение судьи в поле. С полуавтоматической системой определения офсайдов, которая фиксирует положение каждого игрока, такого бы не случилось», – объясняет Джонсон.

На английском канале ITV (он показывал матч) подтвердили: у них не было повтора, по которому можно точно определить положение Матеуша Нунеша. Но есть вот такой кадр от болельщика с трибуны. По нему кажется, что Трент все-таки был ближе к воротам.

Еще некоторые болельщики возмущались из-за того, что офсайд зафиксировали после паса назад. Но по правилам направление паса не имеет значения для определения положения вне игры. Это частая ошибка: офсайд после паса назад не фиксируют только если адресат в этот момент сам находится за линией мяча.

Хулен Лопетеги уверен, что гол стоило засчитать – об этом он сказал арбитрам во время визита в судейскую после матча.

«Я видел повтор, офсайда не существовало, вы уж извините. Это невозможно. Кто-то сказал ему, что это офсайд, но мы видели видео. Его не было. Ошибочное решение. Я каждый день допускаю ошибки, и они тоже иногда это делают. Сейчас у нас есть помощь ВАР. Очень жаль. Извините, но это не офсайд», – сказал главный тренер «Вулвз».

Забавно, но «Ливерпуль» в этом сезоне и сам пострадал от ровно такого же несовершенства ВАР. В матче АПЛ против «Арсенала» Сака избежал вероятного офсайда из-за того, что находился вне поля зрения откалиброванных камер.

Букайо получил пас и потом помог забить Мартинелли. ВАР долго изучал эпизод, но в итоге оставил в силе решение лайнсмена, не увидевшего офсайд – из-за того, что со специально откалиброванных камер не было понятно положение игроков, а на основании тактической камеры нельзя было сказать однозначно.

Засчитанный гол Салаха: Мо был в офсайде, но судья засчитал из-за перехвата от защитника

Это не единственный спорный момент в матче – вопросы возникли и по второму голу «Ливерпуля». Коди Гакпо забрасывал на Салаха, который находился в офсайде, но передачу постарался перехватить защитник Тоти (тот самый, забивший потом отмененный гол).

Несмотря на действия игрока «Вулвз», мяч все равно отлетел к нападающему «Ливерпуля» – тот спокойно закатил в угол.

С одной стороны, Салах в явном офсайде.

С другой, в правилах футбола на сайте IFAB (организация, которая пишет и редактирует правила) разобрана подобная ситуация:

«Атакующий игрок (команда 1) получает мяч от защитника (команда 2), сделавшего явное движение в сторону мяча и пытался перехватить пас, который бы привел к явному опасному моменту у ворот.

В таком случае атакующий игрок не считается получившим преимущество, судья не должен останавливать игру, потому что защитник осознанно играл в мяч. Офсайд можно засчитать только если защитник делал «осознанный сэйв» – останавливал мяч, летевший в ворота или близко к ним».

Впрочем, тот же Дэйл Джонсон отмечает, что Тоти играл головой – такие моменты остаются на усмотрение судьи, именно он определяет «осознанность» движения. Часто арбитры считают такие рикошеты от головы неосознанными, потому что в это время защитник не контролирует мяч – и фиксируется офсайд. Но это всегда очень субъективно.

Видеоассистент мог пригласить главного к монитору, но предпочел оставить решение в силе.

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«Ливерпуль» выдал еще один неубедительный матч: несмотря на изящный гол Дарвина с паса Трента, в защите были проблемы. Внезапно начудил Алиссон, подаривший Гедешу первый гол.

После матча Клопп сказал, что «ничья ощущается как поражение». Его можно понять. В Кубке Англии снова есть переигровки, так что «Ливерпуль» добавил себе еще одну игру в плотный январский график.

Фото: REUTERS/Phil Noble