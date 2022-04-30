Дивок Ориги – легенда «Ливерпуля». Он редко забивает, но в самый нужный момент – за это его обожают фанаты и Клопп

Неожиданно? Да!

24 апреля «Ливерпуль» долго не мог пробить припаркованный автобус «Эвертона». Соседи держались чуть больше часа: на 60-й минуте вместо Наби Кейта вышел Дивок Ориги и организовал первый гол. В конце бельгиец уже сам забил второй мяч – важнейшая победа 2:0.

Юрген Клопп после матча нахваливал нападающего: «Ориги – легенда на поле и вне его, должен сказать. Это действительно так. По моему мнению, Дивок – фантастический футболист. Знаю, что это звучит смешно, ведь я не так часто выпускаю его на поле.

Это нападающий мирового уровня и однозначно наш лучший завершитель. Он всегда им был, и каждый сказал бы так. Очень тяжело видеть, что он вытворяет на тренировках, а потом не ставить его в состав из-за качества других игроков.

Все любят Дива, и это заслуженно. Он снова сыграл решающую роль. Я очень, очень счастлив за него».

Тренер «Ливерпуля» не впервые говорит о том, что Ориги – уже исторически значим для команды. Впервые это произошло осенью 2019-го перед матчем с «Генком». Журналист перечислял известных выпускников академии бельгийского клуба – Де Брюйне, Кулибали, Ндиди... И Клопп его прервал:

«Дивок Ориги тоже оттуда, легенда «Ливерпуля», между прочим. Очень популярен у нас!»

Юрген говорил с улыбкой, но позже повторял этот тезис несколько раз. И болельщики солидарны с тренером – они тоже обожают бельгийского нападающего, хотя ему далеко до статистики Салаха и Мане.

Галерея великих моментов Ориги в «Ливерпуле». Клопп обязан ему знаковыми победами

Ориги подписали перед стартом сезона-2014/15, но он остался в аренде в «Лилле» еще на год. И у «Ливерпуля», и у Дивока тот сезон не задался: клуб прощался с Джеррардом и закончил на 1:6 от «Сток Сити», а бельгиец попал в сборную разочарований Лиги 1 от L’Equipe.

Зато при Клоппе Дивок заиграл: началось все с хет-трика в Кубке Лиги в ворота «Саутгемптона», а уже весной Ориги забивал в обоих матчах с дортмундской «Боруссией». В Англии тогда сравнивали его с Робертом Левандовским – и задавались вопросом, сможет ли вырасти бельгиец в суперфорварда. Класть голы пачками он не стал, зато действительно просыпался в самый нужный момент.

И этих самых моментов было очень много.

Сезон-2015/16. «Ливерпуль» – «Вест Бромвич» 2:2

Один из самых важных матчей в первом сезоне Клоппа. Дома проигрывали 1:2 к 90-й минуте, болельщики потянулись к выходу, а сам Юрген грустил на бровке. Ориги расчехлил пушку на 96-й минуте – и Клопп повел футболистов благодарить фанатов.

Сначала вся Англия смеялась, что «Ливерпуль» празднует ничью против «Вест Брома», но через пару лет этот момент назовут одним из определяющих – Юрген тогда объединил команду и фанатов, трибуны больше не пустели до финального свистка. Великих побед «красных» могло не быть без дальнего удара Ориги.

«Ливерпуль» – «Боруссия Д» 1:1, 4:3

Ориги забивал в обеих играх против немецкого клуба: открыл счет в гостях, а на «Энфилде» распечатал ворота в начале второго тайма. Достойное участие в первом действительно великом камбэке Клоппа.

Гол в первом матче.

Гол на «Энфилде».

Долгое время сам Ориги и Клопп считали первый матч против «Дортмунда» лучшим по качеству для Дивока в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» – «Эвертон» 4:0

Одно из самых мощных уничтожений соседей случилось в первый же сезон Клоппа – и оно началось с гола Ориги. «Ливерпуль» возил соседей по газону, но никак не мог забить. Пока на 43-й минуте Дивок не замкнул подачу Милнера на дальней.

После этого легко оформили 4:0, но самого бельгийца сломал защитник Фунес Мори. Эта травма фактически выбила Дивока до конца сезона, он восстановился только к финалу Лиги Европы, но форму уже не набрал. Зато остался зуб на «Эвертон».

Кстати, в июле прошлого года Рамиро Фунес Мори уехал из «Вильярреала» в Саудовскую Аравию. А какая могла быть встреча старых друзей в полуфинале Лиги чемпионов.

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Сезон-2016/17 стал самым результативным для Ориги в «Ливерпуле» (11 голов), но место в основе не было прочным – в центре нападения раскрылся Фирмино, которому помогали Мане и Коутиньо, иногда от травм восстанавливался Старридж.

Летом 2017-го в команду пришел Салах – и Дивок уехал в не самую удачную аренду в «Вольфсбург» (7 голов за сезон-2017/18). Из Германии нападающий смотрел, как «Ливерпуль» проигрывает в киевском финале ЛЧ.

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Сезон-2018/19. «Ливерпуль» – «Эвертон» 1:0

Клопп, судя по всему, уже списал форварда – впервые на поле в АПЛ Дивок вышел только в декабре. Случилось это не от хорошей жизни: «красные» никак не могли пробить эшелонированную оборону «Эвертона» на «Энфилде».

Ориги вышел – и подкараулил ошибку Пикфорда на 96-й минуте. Это поражение стало для синей части Ливерпуля одним из самых обидных. А гол Дивока – культовым.

Главное: после этого бельгиец вернулся в обойму Клоппа.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» 2:3

За 3 дня до этого матча случилось поражение 0:3 от «Барселоны». На 73-й минуте в Ньюкасле с поля из-за травмы ушел Салах – вместо него выпустили Ориги. Счет 2:2 означал фактический конец чемпионской гонки с «Сити».

Вот только Ориги замкнул подачу со штрафного и принес победу на 86-й минуте.

Считается, что это повлияло на матч, который прошел через несколько дней.

«Ливерпуль» – «Барселона» 4:0

Салах и Фирмино были травмированы, поэтому в атаке на решающий матч вышли Мане, Шакири и Ориги – вроде бы не самая опасная тройка.

«Перед игрой я подошел к Дивоку и спросил: «Знаешь, какая игра была у тебя лучшей?». Он ответил, что выездная против «Дортмунда». Я тогда сказал, что ему надо сыграть также против «Барселоны» сегодня», – вспоминал Клопп.

Сам Ориги же был на расслабоне: «В тот день я чувствовал спокойствие в душе. Появилось ощущение, что мы сможем это сделать».

Остальное – уже история.

К слову, партнеры считают, что именно хладнокровие Ориги и его инстинкты стали решающим фактором – в интервью одноклубники называли Дивока лучшим завершителем в клубе. И да, в нужный момент он увидел тот самый пас Трента с углового и вывел «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 2:0

Гол Ориги не стал победным в финале, но окончательно убил интригу. Дивок вышел – и просто сделал свое дело. Большего, чтобы войти в историю, от него и не потребовалось.

Мистер хладнокровие с кубком чемпионов.

Уже здесь разговоры про легендарность Ориги можно снимать. Но мы продолжаем.

Сезон-2019/20. «Ливерпуль» – «Арсенал» 5:5

В чемпионском сезоне самый яркий момент Дивока случился в кубковой перестрелке против «Арсенала», где бельгиец был одним из самых опытных игроков на поле.

На правах дядьки Ориги дважды сравнивал счет. В том числе ударом ножницами на 94-й минуте – когда все уже смирились с поражением.

В том же году Дивок уже дежурно казнил «Эвертон» на «Энфилде» (оформил дубль) и стал чемпионом Премьер-лиги.

Сезон-2021/22. «Престон» – «Ливерпуль» 0:2

Весь сезон-2020/21 Ориги проспал: всего один гол – в Кубке Лиги «Линкольну». Зато в этом снова почувствовал вкус к игре. Началось все тоже с Кубков. Вот такую красоту Дивок положил в ворота «Престона».

Возможно, самый красивый гол нападающего в «Ливерпуле».

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0:1

В Премьер-лиге Клопп выпускал Кракена только в экстренных случаях, когда очень надо было добить соперника. Например, с неуступчивым «Вулверхэмптоном» в гостях. Те держались до 94-й минуты, когда Ориги все-таки затолкал мяч в ворота.

Если «Ливерпуль» все же обгонит «Сити» в чемпионской гонке, этот гол признают одним из важнейших в сезоне.

«Милан» – «Ливерпуль» 1:2

На «Сан-Сиро» приехал фактически второй состав «Ливерпуля» с Цимикасом, Филлипсом, Мортоном и Минамино в основе. И даже в такой конфигурации команда Клоппа обыграла претендента на Скудетто.

Кто забил победный гол? Конечно, Ориги.

И тут тоже не обошлось без исторического достижения: «Ливерпуль» впервые в истории клуба 6 раз победил на групповом этапе ЛЧ.

«Ливерпуль» – «Эвертон» 2:0

Вы уже поняли, какой клуб стал главным клиентом Дивока. Припаркованный у ворот автобус Лэмпарда не могли сдвинуть до выхода форварда, но вот Ориги вышел – и забил дежурный гол в ворота соседей.

В XXI веке в мерсисайдском дерби больше бельгийца забил только Стивен Джеррард (10 голов против 6). Это окончательно закрепило за Ориги статус легенды на «Энфилде».

Вероятно, в следующем сезоне ни «Эвертона», ни самого Дивока в АПЛ уже не будет.

У Ориги заканчивается контракт. Скорее всего, уйдет в «Милан»

Летом у Дивока истекает контракт с клубом, действующий он подписал сразу после финала Лиги чемпионов. Клопп очень хотел его сохранить, но сейчас, похоже, никто не будет удерживать бельгийца. К тому же, претендентов хватает.

Пару недель назад инсайдер Николо Скира сообщил, что у Ориги уже подписан предварительный контракт с «Миланом». Условия сказочные: 3,5 млн евро в год на 4 сезона. Ради такого бельгиец отклонил предложения «Кристал Пэлас», «Ньюкасла» и «Байера».

Клопп уже сказал, что Ориги не затеряется в любом клубе. А в Англии даже называют уход Дивока ошибкой.

«Если Ориги уйдет, «Ливерпуль» многое потеряет, – считает Иан Райт. – Люди думают, что он всего лишь запасной, но фанаты, Клопп и игроки знают о его важности. Бывают моменты, когда Фирмино-Мане-Салах-Жота не срабатывают – и команде нужен Дивок. Как во втором тайме против «Эвертона» – он жизненно важен для «Ливерпуля» в такие моменты. Это чувствуется. Нынешний этап сезона – территория Ориги».

Возможно, Райт прав, к тому же некоторые итальянские источники пишут, что не все детали с «Миланом» еще согласованы. В прошлый раз Дивока не отпустили после гола в финале Лиги чемпионов – шансы напомнить о себе у форварда еще будут.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Clive Brunskill, Laurence Griffiths; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Andrew Yates/imago sportfotodienst; East News/Voetbal International; REUTERS/Phil Noble