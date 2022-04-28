«Именно защита – знак уважения к сопернику». «Ливерпуль» весь матч атаковал, но Клопп гордится обороной против «Вильярреала»

И ценит подготовку соперника.

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом полуфинале Лиги чемпионов – 2:0. Юрген Клопп резюмировал матч и вместе с этим парой метких фраз заставил задуматься.

Слушаем тренера:

«Это была отличная игра – мы заглушили соперника. Это было очень важно, потому что у «Вильярреала» очень опасные контратаки. Мне понравился и первый тайм – только мы не забили. Создавали разнообразные, отличные моменты, но не забили. Зато во втором тайме реализовали.

Поймите, в футболе именно твоя защита отражает и означает уважение к сопернику . Мне очень понравилось, как мы действовали: отличный контрпрессинг, парни были в игре и не выключались с первой до последней секунды.

Пока это только перерыв в двухматчевом противостоянии, но ситуация чуточку лучше, чем перед стартовым свистком».

Цепляемся за тезис про оборону как уважение к сопернику. Судя по всему, Юрген имеет в виду, что именно подготовка построений в обороне – зеркало того, насколько команда внимательна к оппоненту, насколько разобралась в особенностях его игры.

Мысль настолько глубокая, что ее можно трактовать по-разному. Вариант, который кажется нам самым точным: Клопп говорит одновременно и о разработках своего штаба (потому что дальше приводит в пример контрпрессинг «Ливерпуля»), и о четком защитном плане «Вильярреала» .

• Тренер хвалит своих игроков за то, что они максимально ограничили всю атакующую активность испанцев. Счет по ударам – 20:1 в пользу «Ливерпуля». За 90 минут игроки «Вильярреала» только три раза коснулись мяча в чужой штрафной.

Хозяева совершили 15 перехватов – вообще не давали передачам соперника проходить вперед. В финальной трети поля у испанцев только 44 паса (у «Ливерпуля» – 291)

Вообще, последние три игры – три сухих матча Алиссона, и для этого ему понадобилось совершить всего два сэйва . А ведь по именам это был сложный отрезок: «МЮ», «Эвертон» и «Вильярреал».

Вообще «Ливерпуль» не пропустил в 30 матчах этого сезона из 55. Вау!

• «Вильярреал» тоже хорошо подготовил оборону. После каждой потери мяча вся команда садилась к собственной штрафной. Красноречиво выглядит тепловая карта – по ней видно, где именно защищалась команда Эмери.

Еще несколько цифр про защиту «Вильярреала»: за один матч набралось 35 выносов, 17 блоков, шесть выигранных верховых дуэлей и пять сэйвов вратаря Херонимо Рульи.

Клопп напомнил, что ничего в полуфинале пока не решено. В ответной игре у «Вильярреала» вернется еще и главный бомбардир Жерар Морено, так что испанская команда будет опаснее.

В гостях у Клоппа будет повод проявить еще больше оборонительного уважения.

Фото: REUTERS/Phil Noble