Советы Клоппа в перерыве – особенные. И вот «Ливерпуль» убрал «Вильярреал» сразу как вышел из раздевалки

Разговор там – целая наука.

«Ливерпуль» в первом матче обыграл «Вильярреал» (2:0) – и максимально приблизился к третьему финалу Лиги чемпионов за пять лет. Хотя это далось непросто.

Фаворит давил с первых минут, но забил только в начале второго тайма: вышли из раздевалки при 0:0, а к 55-й минуте парни Клоппа организовали два гола в ворота гостей.

Сначала Эступиньян срезал мяч в ворота после прострела Хендерсона – Рульи не потянул.

Буквально через пару минут Салах выкатил на Мане – Садьо проткнул мимо вратаря.

Между двумя мячами красных прошла 131 секунда.

Голы особенно назревали после перерыва: за 10 минут с начала тайма «Ливерпуль» создал несколько опасных моментов – гол Фабиньо после углового отменили из-за офсайда. Еще по воротам били Луис Диас и Пау Торрес (по своим). А тот же Эступиньян подсел на желтую, сорвав проход Салаха в штрафную.

Оба гола пришли с правого фланга, после перерыва крен на него стал еще сильнее бросаться в глаза. Скорее всего, это прямая установка Клоппа, сформулированная в перерыве.

Разговор в перерыве – целая наука и итог недельной работы штаба

Мы уже рассказывали, что в «Ливерпуле» максимально вдумчиво подходят к разговору между таймами. Ассистент Клоппа Питер Кравиц в 2020-м прочитал целую лекцию про то, как команда проводит перерыв.

• Тренерский штаб готовится к перерыву целую неделю – анализируют соперника, сильные и слабые стороны. На этой стадии готовят и план на матч (стиль игры не меняется, расставляют акценты).

Именно работа на неделе – залог успеха. Потому что только на тактических занятиях есть возможность донести информацию до игроков. В перерыве за пять-шесть минут сложно закачать в футболистов много новых данных:

«Лучший разговор в перерыве – это пройтись по уже рассказанным вещам: ты просто повторяешь, подкрепляешь, показываешь и объясняешь их снова».

• В первом тайме Кравиц записывает то, что видит на поле – что у команды получается, что не получается, каким проблемам нужно найти решение. Ключевой момент – 35-я минута.

«Незадолго до перерыва, примерно за 10 минут, я, Юрген и Пеп Лейндерс (другой помощник Клоппа) собираемся на скамейке, чтобы накидать список примерных тезисов разговора в раздевалке. Обычно нам надо ответить на такие вопросы: как мы можем помочь нашим игрокам, что нам необходимо сделать во втором тайме?»

Если все хорошо, ничего кардинально не меняют. Когда есть проблемы – Кравиц уходит отбирать видеоряд (нарезку из нескольких моментов) для лекции в перерыве. Сразу же после свистка Клопп бежит в раздевалку – это обычно попадает в трансляцию.

• В раздевалке Кравиц беседует с видеоаналитиками – вместе они отбирают клипы для иллюстрации того, что Клопп скажет в перерыве. Потом присоединяются Юрген и Пеп – на экспресс-совещании решают, показывать ли видео игрокам.

Кравиц говорит, что успех – отобрать 2-3 пригодных клипа.

• Питер сформулировал общую философию общения в перерыве:

«Мы не должны придумывать новые проблемы, а решать те, что возникли в первом тайме. Я называю это – быть ориентированным на решение. А проблемы есть всегда: на поле есть 11 парней в других футболках, которые хотят уничтожить все, что мы придумали. И это – наша главная проблема.

Бывают моменты, когда мы не можем придумать решение наших проблем к перерыву. Тогда наша задача – облегчить жизнь игрокам. Мы указываем на те зоны, которыми можно воспользоваться . Или показываем, как именно соперник пытается вскрыть нашу оборону».

Судя по всему, в перерыве полуфинала ЛЧ Клопп и его помощники указали на уязвимое место «Вильярреала» – левый фланг защиты и Первиса Эступиньяна – в итоге Салах, Трент и Хендерсон стали методично раскачивать эту зону

И это сработало.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, David Ramos; REUTERS/Carl Recine