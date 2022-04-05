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Шпионские игры «Ливерпуля» и «Бенфики»: португальцы готовились по отчетам «Вулвз», англичане тренировались на стадионе «Спортинга»

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Ждем интересную тактику?

Во вторник вечером «Ливерпуль» проведет первый четвертьфинальный матч ЛЧ – в Лиссабоне против «Бенфики». Английская команда прилетела в столицу Португалии в понедельник, а утром вторника уже провела первую тренировку.

Обычно такие занятия проходят прямо на стадионе клуба-соперника, но «Ливерпуль» поступил необычно: утренняя тренировка прошла на стадионе «Жозе Алваладе», на котором играет заклятый соперник «Бенфики» – лиссабонский «Спортинг».

Судя по всему, это сделали, чтобы Клопп провел занятие без лишних глаз. «Красные» сами попросили «Спортинг» о такой услуге – и им пошли навстречу. Возможно,, дело в том, что у «Ливерпуля» большие связи в Португалии.

Ассистенты Клоппа работали в «Порту», спортивный директор – со сборной Португалии

Во-первых, в Португалии долго работал ассистент Клоппа Пеп Лейндерс – с 2008 по 2014 годы он тренировал в системе «Порту». Потом Пеп ушел в «Ливерпуль» – развивать связь академии с основой, откуда его и подтянули к работе с главной командой.

Пост специалиста по развитию молодежи пустовал недолго – в 2019-м на него переманили из «Порту» Витора Матуша. Инициатором приглашения был как раз Лейндерс – да, они вместе работали в португальском клубе.

Еще один мостик с Португалией есть в руководстве клуба. Джулиан Уорд летом станет спортивным директором «Ливерпуля», а пока что работает как правая рука нынешнего – Майкла Эдвардса. Уорд в конце нулевых был главным аналитиком и техническим скаутом в федерации футбола Португалии.

В «Ливерпуле» первое время он был шефом скаутов как раз по Португалии и Испании. В инсайдах отмечается его роль в трансфере Луиса Диаса зимой – Уорд по своим каналам узнал, что «Тоттенхэм» вот-вот уведет перспективную цель, поэтому «Ливерпуль» ворвался в переговоры.

Отношения с тем же «Спортингом» выстраивались не только через личные контакты, но и просто через деловое взаимодействие. За последние годы из Англии в Лиссабон уехали Эмилиано Инсуа и Рафа Камачо, в обратном направлении последовали Тиаго Илори и Жоау Карлос Тейшейра (у которых, правда, не очень получилось).

Прошлым летом один из миноритарных акционеров «Ливерпуля» – компания RedBird Capital (владеющая долями в «Тулузе» и «Малаге», один из инвесторов Леброн Джеймс) – пыталась выкупить долги «Спортинга» перед банком, но потерпела неудачу. Считается, что это была попытка инвестировать в лиссабонский клуб.

А «Бенфике» помогает «Вулверхэмптон»

Но не только «Ливерпуль» использует такие маленькие уловки в подготовке. Та же «Бенфика» связалась с главной португальской диаспорой в Премьер-лиге – «Вулверхэмптоном».

Тренер «Вулвз» Бруну Лаже несколько лет назад возглавлял «Бенфику», а нынешний тренер Нельсон Вериссиму был его ассистентом. Нынешние помощники Лаже тоже прошли через лиссабонский клуб.

Но издание A Bola говорит, что помощь Бруну даже не понадобилась – контактировали на уровне аналитических отделов. Выбор «Бенфики» понятен: «Вулвз» в декабре классно держались против команды Клоппа – 0:0 до последней атаки, в которой победный мяч заковырял Дивок Ориги.

В 2019-м дублеры «Бенфики» готовили «Ливерпуль» к финалу ЛЧ

Связь «Ливерпуля» с «Порту» и «Спортингом» мы обозначили, но команда Клоппа пару лет назад пользовалась помощью и «Бенфики». История из мая 2019-го – прямо перед финалом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Тогда на технического директора «Бенфики» вышел как раз Джулиан Уорд. Он попросил во время трехнедельного перерыва между последним туром АПЛ и мадридским финалом сыграть товарищеский матч между основой «Ливерпуля» и второй командой лиссабонцев.

«Бенфика» согласилась – тогда тренерский штаб «красных» прислал четкие инструкции от Пепа Лейндерса. Задачей португальцев было максимально сымитировать стиль «Тоттенхэма» Почеттино. 

«Мы получили от них несколько вариантов развития событий, варианты атакующих планов и прессинг-действий «Тоттенхэма», – рассказывает технический директор Педру Маркеш. – В то же время они попросили нас играть немного свободно, так сказать, вне конкретных ситуаций. Играть так, будто это обычный матч.

Та игра стала для нас привилегией. Мы понимали, что у нас есть определенная миссия. Но мы хотели насладиться игрой. Это был невероятный опыт».

«Ливерпуль» тогда выиграл спарринг со счетом 2:0 – один гол забили как раз на старте. Очевидцы говорят, что по сюжету все было очень похоже на события финала. Кстати, та молодежка «Бенфики» в полном составе приехала в Мадрид на игру и смотрела за победой команды Клоппа с трибуны.

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Перед матчем у Клоппа спросили: помог ли ему какими-то инсайдами Луис Диас, который никогда не проигрывал «Бенфике» за «Порту». Тренер «Ливерпуля» только отшутился: «Он 10 минут пытался мне что-то объяснить, но я не понял ни слова!»

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Фото: REUTERS/Molly Darlington, Pedro Nunes; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/IMAGO/Terry Donnelly, Maurizio Borsari/AFLO

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