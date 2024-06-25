«Маркусу лучше не лезть в это». Агент Рэшфорда недоволен отсутствием игрока в сборной Англии - фанаты не согласны

Групповой этап Евро-2024 подходит к концу, но Англия забила всего два гола в двух матчах.

Брат (он же агент) Маркуса Рэшфорда недавно предположил, что 26-летний нападающий был бы крайне полезен Гарету Саутгейту.

Тем не менее, болельщики «Манчестер Юнайтед» считают, что игроку стоит держаться подальше от сборной.

💭 «Бьюсь об заклад, когда Саутгейт спросил его, почему Рэшфорд так плохо играет, он сказал, что у него ментальные проблемы, и он нуждается в перерыве. Вот пусть и отдыхает».

💭 «У него нет абсолютно никаких оправданий на следующий сезон. У Маркуса полное лето, чтобы отдохнуть эмоционально и физически. Он должен быть свежим и подтянутым. Если он не покажет себя в первые недели, то надежды нет».

💭 «Странно, я думаю, что Саутгейт помогает Рэшфорду. Ему лучше держаться подальше».

💭 «В то время, как Англия страдает на Евро, я на самом деле рад, что в команде нет игроков «Юнайтед». Никто не может их винить. Рэшфорду лучше не лезть в это».