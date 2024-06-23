«Если не он, то кто?»: «МЮ» хочет купить центрального полузащитника, но не может заплатить отступные
Этим летом «Манчестер Юнайтед» придется подписать нового полузащитника, поскольку Каземиро можеь уйти, в то время как Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен не готовы играть всегда в старте.
«Если «Манчестер Юнайтед» не подписывает Жоау Невеша, то кого?» — спрашивает фанат «Манчестер Юнайтед» и ютубер Марк Голдбридж.
«Подписать Невеша будет сложно из-за его цены, но именно в такой ситуации мы оказались. «Манчестер Юнайтед» не собирается подписывать Адриана Рабьо, даже если он доступен», — добавляет Голдбридж.
По словам Фабрицио Романо, у Невеша есть пункт о выкупе в размере 120 миллионов евро.