Рэшфорд признает, что провел неудачный сезон. Пообещал больше тренироваться и исправлять отношения с Тен Хагом

Эрик тен Хаг недавно заявил, что понимает, почему Маркус Рэшфорд не попал в состав сборной Англии на Евро-2024.

Как сообщает The Sun, нападающий «Ман Юнайтед» признал, что в прошлом сезоне он «сильно недоработал», и пообещал бороться за свое будущее на «Олд Траффорд».

Рэшфорд готов исправить испорченные отношения с Тен Хагом после того, как понял, что голанндец останется в команде на ближайший сезон.

Англичанин надеется вернуть форму и намерен больше тренировать навыки завершения атак.

Источник, близкий к Рэшфорду, рассказал The Sun: «Маркус знал, что его место в составе сборной Гарета на Евро находится под угрозой, так как в этом сезоне у него были проблемы, но он был очень шокирован тем, что не попал даже в число 33-х. Он думал, что у него достаточно доверия.

Маркус знает Тен Хага, он действительно ценит его. Он знает, что сильно сдал, но говорит друзьям, что в следующем сезоне вернется сильным. Он знает, что новый тренер мог бы прийти и избавиться от него. Он не хочет никуда уходить и хочет вернуться к лучшей игре».

Рэшфорд провел неудачный сезон-2023/24, забил всего восемь мячей и отдал пять результативных передач в 43 матчах за «Ман Юнайтед».