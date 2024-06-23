🚨 Две новости из «МЮ»: не хорошая и не плохая. Но важные

Sun Sport добыл сразу два инсайда из «Манчестер Юнайтед».

Первый касается самого высокооплачиваемого игрока клуба - Маркуса Рэшфорда.

Англичанин провёл откровенно неудачный сезон и успел значительно подпортить свой имидж. Но, как пишет издание, все проблемы остались позади. Рэшфорд «поклялся» восстановить испорченные отношения с Эриком тен Хагом, узнав, что голландец продолжит работу с клубом.

Вторая новость относится к более долгосрочным перспективам.

«Манчестер Юнайтед» продолжает существовать в подвешенном режиме из-за неясности с должностью спортивного директора. Сообщается, что клуб готов ждать ещё девять месяцев, пока Дэн Эшуорт не освободится и сможет занять вакантное место в «МЮ».