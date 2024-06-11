Стал известен «идеальный кандидат» Фергюсона на замену Тен Хага

Согласно сообщению HITC, сэр Алекс Фергюсон «хочет», чтобы Маурисио Почеттино был назначен следующим тренером «Манчестер Юнайтед».

В отчете утверждается, что Фергюсон «подталкивает» к тому, чтобы бывший тренер «Челси» сменил Эрика тен Хага.

Аргентинец был связан с назначением на «Олд Траффорд» до того, как Тен Хаг получил эту должность в апреле 2022 года.

Почеттино признал, что он готов к быстрому возвращению и будет «прислушиваться» к любым предложениям, которые поступают к нему.