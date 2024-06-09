«Юнайтед» не в топ-5: топ-20 самых высоких зарплат европейских клубов

«Манчестер Юнайтед», похоже, сократил фонд заработной платы в сезоне 2023/24 по сравнению с предыдущими кампаниями.

Это связано с тем, что в прошлом сезоне фонд заработной платы «красных дьяволов» составил около 381 миллиона евро. Это восьмой показатель среди крупнейших европейских клубов.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» продал таких игроков, как Фред, Дин Хендерсон и Энтони Эланга. Они подписали контракты с такими игроками, как Расмус Хейлунд, Андре Онана и Мейсон Маунт, последний был самым высокооплачиваемым среди троих.

Несмотря на это, фонд заработной платы «красных дьяволов» больше не входит в топ-3 или топ-5 европейских клубов.

Это также лучше, чем у других команд Премьер-лиги, таких как «Манчестер Сити» (554 миллиона евро), «Ливерпуль» (429 миллионов евро) и «Челси» (397 миллионов евро).