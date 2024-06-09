«Юнайтед» предоставил информацию, которая поможет АПЛ предъявить «Сити» 115 обвинений

По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» входит в число клубов, пытающихся помочь Премьер-лиге признать «Манчестер Сити» виновным в нарушении 115 обвинений в финансовом фэйрплее.

«Красные дьяволы» предоставили информацию юридическим лицам. Это доказывает, как «Ситизены» незаконно работали над раздуванием своих финансов в 2009-2018 годах.

«Манчестер Юнайтед» входит в число 10–12 клубов АПЛ, поддержавших комитет Премьер-лиги в попытке признать команду Пепа Гвардиолы виновной.

Остальные команды - «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Некоторые стороны, как сообщается, даже предоставили свидетельские показания, чтобы помочь органу Премьер-лиги, а другие предоставили письма.

Но «Челси» и «Ньюкасл» входят в число команд Премьер-лиги, симпатизирующих «Манчестер Сити». Они пытаются показать, что чемпионы не сделали ничего плохого.

Ожидается, что судебный процесс по обвинениям Премьер-лиги в 115 обвинениях в ФФП начнется в ноябре. Если их признают виновными, «Сити» может вылететь в Чемпионшип или даже ниже.