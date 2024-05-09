Рио Фердинанд назвал единственное условие, при котором Джейдон Санчо вернется в «Манчестер Юнайтед»

В своем подкасте Рио Фердинанд оценил шансы на возращение Джейдона Санчо в стан «красных дьяволов»:

«Думаю, Джейдон Санчо вернется в «Манчестер Юнайтед» лишь в том случае, если там не будет Тен Хага. С дисциплинарной точки зрения, они не могут по-настоящему подорвать авторитет тренера. Если они не изменят свой подход или не добавят каких-либо нюансов в свои действия, я не верю, что они смогут подорвать авторитет тренера возвращением игрока.

Сотрудники «Манчестер Юнайтед», находящиеся за кулисами, будут задавать вопросы INEOS: «Почему на этом выступлении [Санчо в полуфинале «ПСЖ»] не было красной футболки?»

Дортмундская «Боруссия», за которую сейчас выступает Джейдон, вышла в финал Лиги чемпионов, в 1/2 турнира обыграв «ПСЖ» со счетом 2:0 по сумме двух матчей. В первой встрече англичанин провел на поле все 90 минут, во второй – 67. На «Уэмбли» «шмели» сыграют с «Мадридом».

Аренда Санчо в Дортмунде закончится в июне. «Боруссия» не скрывает, что хочет вновь арендовать вингера. Пока неизвестно, какое решение по Санчо примет «МЮ».

А вы разделяете точку зрения Рио?