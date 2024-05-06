Ждет ли Тен Хаг извинений от Санчо? Отвечает тренер «Ман Юнайтед»

На старте сезона в «Манчестер Юнайтед» вспыхнул конфликт между Тен Хагом и Санчо. Тренер намекнул, что Джейдон недостаточно выкладывается на тренировках. Футболист назвал ложью слова голландца.

Сперва клуб отстранил игрока от тренировок. В зимнее трансферное окно Джейдона арендовала дортмундская «Боруссия», с которой англичанин борется за выход в финал Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» пока может забыть об участии в главном клубном турнире Европы. Но все же у клуба еще остались важные матчи в АПЛ и финал Кубка Англии.

На пресс-конференции перед встречей «МЮ» с «Кристал Пэлас» в 36-м туре Премьер-лиги журналисты спросили Тен Хага, ждет ли он извинений от Санчо. Ответ тренера передает Фабрицио Романо:

«Мы следим за выступлениями Джейдона, общаемся с ним. Наша делегация встретилась с ним, и мы продолжим этот процесс. Мы будем постоянно поддерживать связь с Джейсоном.

Извинения от Санчо? Был конфликт, но давайте сначала закончим сезон. Игрок пока вне команды. Так что сейчас не будем касаться этого вопроса. Посмотрим, что будет летом».

По данным Флориана Плеттенберга, «Боруссия» хочет видеть Санчо в команде и в следующем сезоне. Но «шмели» не смогут позволить себе полноценный трансфер вингера, поэтому надеются договориться с «МЮ» о еще одной аренде.

«За шесть месяцев с нами к нему [Санчо] вернулась улыбка. «Манчестер Юнайтед» тоже видит, как хорошо он сейчас играет. Может, они захотят продать его ради прибыли. Или вернуть», – прокомментировал ситуацию англичанина спортдир дортмундцев Себастьян Кель.

А вы бы хотели видеть Джейдона в «Ман Юнайтед»?