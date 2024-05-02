Маркус Рэшфорд терпит неудачи на поле, но не в личной жизни: футболист сблизился с колумбийской моделью

Звезда «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сблизился с колумбийской моделью Эрикой Корреа.

Их видели отдыхающими в VIP-зоне модного ночного клуба, который они покинули вместе через заднюю дверь

Эрика переехала в Ливерпуль, когда ей было пять лет. Ее заметил босс модельного агентства во время шоппинга в центре города, и в 13 лет ее пригласили на показ мод в Ливерпульском соборе. Благодаря своей модельной карьере она жила в Индии, Греции, Италии и США. Эрика появлялась в глянцевых журналах, включая GQ, Harper’s Bazaar, Grazia, Women’s Health и Elle.

Поклонники предположили в социальных сетях, что 26-летний Рэшфорд потерял свой «счастливый талисман», когда расстался с невестой Люсией Лой. Они были вместе десять лет.

Отсутствие голов за «красных дьяволов», вынудит Рэшфорда бороться за место в стартовом составе сборной Англии на чемпионате Европы этим летом в Германии.