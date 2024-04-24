Почему «Юнайтед» отказывается платить «Ньюкаслу» 15 миллионов фунтов за Дэна Эшворта

«Ньюкасл» продолжает вести жесткую игру с «Манчестер Юнайтед» по вопросу об уходе Дэна Эшворта, утверждает The Telegraph.

Между двумя клубами по-прежнему разница в оценке англичанина.

«Манчестер Юнайтед» непреклонен в своем нежелании выплачивать «Ньюкаслу» компенсацию в размере более 2 миллионов фунтов стерлингов за Эшворта.

С другой стороны, «сороки» хотят получить гонорар в размере как минимум 15 миллионов фунтов стерлингов, а также 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве потенциальных надбавок.

«Манчестер Юнайтед» отказывается платить эту дополнительную сумму, поскольку считает, что вместо этого можно инвестировать более 13 миллионов фунтов стерлингов в подписание игроков летом.

Если «Ньюкасл» не смягчит условия и не позволит ему уйти, «Манчестер Юнайтед» готов подождать до 2025 года, прежде чем назначить Эшворта своим спортивным директором.