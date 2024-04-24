Ждем изменений? Новый технический директор «МЮ» провел разговор с Тен Хагом и командой

По словам Алана Никсона из The Sun, «Манчестер Юнайтед» не теряет времени: команда сэра Джима Рэтклиффа уже начинает новую эру.

Джейсон Уилкокс, пришедший на должность нового технического директора, уже пообщался с игроками, а также с Эриком Тен Хагом.

Журналисты утверждают, что решение о будущем специалиста еще не принято. Однако, по слухам, Тен Хаг получил указание изменить свой стиль игры.

Как сообщает Никсон, Уилкокс поручил Тен Хагу играть в «новом» стиле уже в эту среду против «Шеффилд Юнайтед».

Технический директор хочет, чтобы в течение следующих нескольких недель «Юнайтед» играл в футбол, основанный на владении мячом; только тогда Тен Хаг сможет остаться на посту.