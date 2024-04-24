Фанаты «МЮ» прослезятся: при первой встрече Руни и Роналду Уэйн чуть не оторвал ноги португальцу

Тогда они еще не были одноклубниками.

У Руни и Роналду всегда были непростые отношения - пиком взаимной неприязни был ЧМ-2006, когда Руни получил «красную» в матче с Португалией, а Роналду не скрывал своей радости от этого.

Однако после мундиаля игроки спокойно вернулись в «МЮ», а затем в течение 3 лет выиграли 3 титула АПЛ для «Юнайтед» и Лигу чемпионов в 2008 году.

А первая встреча Руни и Роналду на поле состоялась несколькими годами ранее - тогда Уэйн еще играл за «Эвертон», но уже с Роналду не церемонился.