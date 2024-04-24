Фанаты «МЮ» прослезятся: при первой встрече Руни и Роналду Уэйн чуть не оторвал ноги португальцу
Тогда они еще не были одноклубниками.
У Руни и Роналду всегда были непростые отношения - пиком взаимной неприязни был ЧМ-2006, когда Руни получил «красную» в матче с Португалией, а Роналду не скрывал своей радости от этого.
Однако после мундиаля игроки спокойно вернулись в «МЮ», а затем в течение 3 лет выиграли 3 титула АПЛ для «Юнайтед» и Лигу чемпионов в 2008 году.
А первая встреча Руни и Роналду на поле состоялась несколькими годами ранее - тогда Уэйн еще играл за «Эвертон», но уже с Роналду не церемонился.
Конда вспоминаешь о нём,первое что приходит в голову - мужик ска ! Физика,выносливость и конечно же удар ☝🏼 -
https://youtu.be/kMQ0fgOQE1c?si=ZjwfXMmZD6L9jxfaф