Тен Хаг может покинуть «МЮ» в конце сезона. Список кандидатов на замену впечатляет

Позиции Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» не выглядят непоколебимыми. В свете последних клубных результатов вряд ли кто-то удивится, если летом у клуба сменится тренер.

На фоне всех этих спекуляций, по мнению букмекеров, фаворитом на замену голландцу называют шокирующую фамилию.

По данным Sky Bet, Гарет Саутгейт имеет наибольшие шансы сменить 54-летнего тренера, опережая Грэма Поттера, который с момента увольнения из «Челси» остается без работы.

Томас Тухель также попал в список претендентов, а сэр Джим Рэтклифф, как сообщается, связывался с нынешним «Баварии».

Роберто Де Дзерби, Зинедин Зидан, Тиаго Мотта, Унаи Эмери, Хулен Лопетеги и Киран Маккенна − вот весь список тренеров, которых прочат на место Тен Хага.