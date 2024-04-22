«Тен Хаг пользуется в «МЮ» большей поддержкой, чем я». Моуринью обижен на клубном руководство «Юнайтед»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал обстоятельное интервью The Telegraph . В одной из его частей португалец рассказал о неспокойном времени, когда он возглавлял красный клуб из Манчестера.

Сейчас «красные дьяволы» находятся даже в худшем положении, чем при Ван Гале, Мойсе, Моуринью и Сульшере. И все же Жозе настаивает, что у Тен Хага есть в клубе надежная поддержка, которой ему не хватало.

«Мои отношения с [бывшим генеральным директором] Эдом Вудвордом были хорошими, − объяснил Жозе. − Хорошими с личной точки зрения. Даже сейчас мы обмениваемся смсками. Но с профессиональной точки зрения все было не лучшим образом».

«Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд − выходец из другой среды, и того, что Тен Хаг имеет в свое время в «Манчестер Юнайтед», у меня не было. У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия».

«Я ушел огорченным, потому что чувствовал, что нахожусь в самом начале процесса. В некоторые моменты я чувствовал, что если бы они доверяли мне и верили в мой опыт, все могло бы быть иначе».

Слухи об увольнении Тен Хага, который, похоже, достиг предела своих возможностей с этим составом, снова набирают обороты.

Пока сезон подходит к концу, а команда готовится к решающему трансферному окну под руководством сэра Джима Рэтклиффа, будущее тренера остается под вопросом.