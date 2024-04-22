Нечего радоваться: два показателя показывают, насколько низко упал «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» постепенно превращается в самую слабую в обороне команду Англии.

У «красных дьяволов» не было в наличии сразу всех основных защитников с начала сезона.

По данным Opta, «Манчестер Юнайтед» на данный момент допустил ошеломляющие 358 ударов по воротам – самый высокий показатель во всех внутренних соревнованиях в Англии. Это на 36 больше, чем у Лутона, который занимает второе место.

Еще одна печальная статистика – это тот факт, что «Манчестер Юнайтед» пропустил более трех голов в 14 различных матчах в этом сезоне.