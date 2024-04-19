«Проблема не в этом»: Тен Хаг делится своими мыслями о Санчо

Эрик тен Хаг подтвердил, что в будущем Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» ничего не изменилось.

Вингер покинул «Юнайтед» в аренду в январском трансферном окне и вернулся в немецкий клуб на оставшуюся часть сезона.

«Боруссия» вышла в полуфинал ЛЧ с Санчо в составе.

Тен Хаг, выступая на пресс-конференции в пятницу, сказал СМИ: «Конечно, я слежу за международным футболом и слежу за игроками, находящимися в аренде в других клубах.

Это была фантастическая игра – Дортмунд против Атлетико. Отличная игра Дортмунда, и для Джейдона это хорошая новость, он внес свой вклад в результат Дортмунда».

«Нет (в его будущем ничего не изменилось), но мы знаем, что Джейдон Санчо — фантастический футболист, поэтому для нас это не сюрприз. Проблема не в этом».