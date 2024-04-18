Антони: «Я очень доволен своей формой, я очень много работал»

Состояние Антони улучшилось с тех пор, как в этом году он постепенно вернулся в состав «Манчестер Юнайтед».

Большую часть 2023 года бразилец провел, борясь с делом о домашнем насилии, в котором замешана его бывшая девушка.

Теперь его можно увидеть усердно тренирующимся даже во время международного перерыва. Усилия Антони были вознаграждены: он забил гол в ворота «Ливерпуля» в Кубке Англии.

В поражении от «Челси» со счетом 3:4 Антони сделал результативную передачу на Алехандро Гарначо. В преддверии полуфинала Кубка Англии Антони утверждает, что доволен своей формой.

«Я очень доволен своей формой, я каждый день очень усердно работал над этим», - объяснил Антони MUTV.

«Я усердно тренируюсь уже несколько месяцев, поэтому очень доволен своими выступлениями и надеюсь улучшаться с каждой игрой.

Я знаю, что многое можно улучшить, и я работал над этим. Я рад, что мои результаты улучшаются от игры к игре».