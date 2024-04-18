Кубок Англии решит судьбу Эрика тен Хага в «МЮ» (Фабрицио Романо)

Фабрицио Романо сообщает, что Эрик тен Хаг узнает своё будущее в «Манчестер Юнайтед» в последние недели сезона.

Джим Рэтклифф и INEOS рассчитывают в ближайшее время принять решение о судьбе голландца.

Возможно, что ключевым станет матч в полуфинале Кубка Англии.

Маловероятно, что «красные дьяволы» финишируют в топ-4 АПЛ, поэтому основное внимание будет уделено другому национальному трофею.

Романо уверяет, что Рэтклифф пристально будет следить за игрой команды в Кубке Англии, после чего примет окончательное решение.

Однако, как утверждается, тен Хаг участвует в обсуждениях стратегии клуба на следующий сезон.