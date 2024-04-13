«МЮ» допускает у ворот катастрофическое количество моментов: практически в 7 раз больше, чем «Арсенал»

В перерыве матча 33 тура, в котором «Манчестер Юнайтед» на выезде проигрывал «Борнмуту» (1:2, сейчас − 2:2) статистический ресурс Squawka поделился любопытной статистикой.

По их данным, «МЮ» допустил наибольшее количество голевых моментов среди всех команд «большой шестерки» − 34.

Big chance (голевой момент) – опасная ситуация, возникающая во время игры, во время которой одна из команд близка к тому, чтобы забить гол в ворота другой команды.

Для сравнения идущий на более низкой позиции «Челси» позволил создать всего 22 таких момента, тогда как один из лидеров АПЛ «Арсенал» всего пять.

При этом клуб, по данным официального сайта АПЛ, не попадает в десятку лучших команд по созданным голевым моментам.

При этом «МЮ» замыкает пятерку по количеству сейвов вратарем − 123. Выше только три аутсайдера АПЛ и «Вест Хэм».