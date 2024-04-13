Энди Коул выбрал игрока сезона «Манчестер Юнайтед»: выбор неожиданный

Энди Коул считает, что Андре Онана был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне и должен претендовать на звание лучшего игрока клуба.

«Он определенно переутомлен на данный момент, и именно поэтому мы говорим о нем», - сказал Коул Бетфреду.

Он делает чертовски много сейвов.

Но поскольку «Манчестер Юнайтед» продолжает так легко отдавать мяч в определенных местах, вратарь во многих случаях становился их самым ценным игроком. У него еще и невероятные ноги.

У него было тяжелое начало, но теперь он начинает показывать, какой он хороший вратарь».

Несмотря на трудный старт, Онана восемь раз не пропускал матчи в Премьер-лиге – четвертый результат в этом сезоне.