«Дело не в том, что у нас не было плана». Тен Хаг объяснил причины спада «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» подходит к воскресной игре с «Борнмутом» имея серию из трех матчей без побед.

«Манкунианцы» не побеждали с 17 марта, когда был обыгран «Ливерпуль» в Кубке Англии. Семь потерянных очков в трех играх стали важным вопросом журналистов к Эрику тен Хагу.

«Это, конечно, разочаровывает, но также считает и команда.

Это случилось с нами, потому что мы хотели победить. Дело не в том, что у нас не было плана.

Дело не в организации игры, тактических или технических ошибках. Нам нужно лучше реализовывать свои моменты. Мы должны лучше справляться с непредвиденными ситуациями», - заявил тен Хаг.

Вероятно, что под «непредвиденными ситуациями» Эрик тен Хаг имеет ввиду 55 травм, полученных игроками со старта сезона.

Достойное оправдание?