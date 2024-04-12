«Я тесно сотрудничаю с Рэтклиффом»: Эрик тен Хаг спокойно смотрит на свое будущее

Эрик тен Хаг рассказал, что он активно участвует в планировании на лето, развеивая все спекуляции о своем будущем.

Наставника «Манчестер Юнайтед» спросили об уходе Джона Мерто с поста футбольного директора.

Сэр Джим Рэтклифф и его команда INEOS намерены привлечь на эту роль Дэна Эшворта при условии, что они достигнут соглашения с «Ньюкаслом».

«Вы упомянули новый сезон – это очень важно, новый владелец работает над этим, и нам нужно заменить эту функцию, чтобы перейти к новому сезону.

На данный момент, конечно, мне не хватает его [Мерто] ​​поддержки, но он пошел дальше, выбор был сделан.

Мы очень хорошо работали вместе, поэтому я говорю спасибо Джону и желаю ему всего наилучшего в будущем.

Кроме того, я очень хорошо и тесно работаю с новыми владельцами [Рэтклиффом и INEOS], и это не изменится».