🤨 «Манчестер Юнайтед» может попасть в ЛЧ, если закончит сезон АПЛ на шестом месте. Но есть одно важное условие

А вы знали, что «Манчестер Юнайтед» может квалифицироваться в Лигу чемпионов, даже если попадет в топ-4 АПЛ?

Да-да, спасибо правилам УЕФА.

Для этого нужно, чтобы «Вест Хэм» выиграл Лигу Европы и финишировал на пятом месте в чемпионате Англии. В этом случае «Манчестер Юнайтед» попадёт в Лигу чемпионов, если закончит сезон на шестом месте.

Напомним, «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 31 матча. Команда Эрика тен Хага отстает на 11 очков от «Тоттенхэма», который находится на четвертой строчке.

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