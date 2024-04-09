Рэшфорд был заменен в матче с «Ливерпулем». Маркус ответил фанату на вопрос о самочувствии

Рэшфорд провел 66 минут в матче против «Ливерпуля». Во втором тайме вместо англичанина на поле вышел Антони.

Вингер получил ушиб. Тен Хаг надеялся, что повреждение не станет серьезным, но призвал дождаться вердикта врачей: «Я не уверен, но не думаю, что это надолго».

Сезон близится к завершению, у «Манчестер Юнайтед» впереди важные матчи, в том числе игра в Кубке Англии. Потеря очередного футболиста может стать слишком болезненной для команды. Но Маркус развеял опасения фанатов.

Рэшфорд выложил фото со своей племянницей, которая выводила игрока на матч с мерсисайдцами.

В комментариях под публикацией пользователь написал: «Надеюсь, ты в порядке, Рэши».

Рэшфорд ответил болельщику: «Со мной все будет хорошо».

Маркус сможет помочь команде в грядущих матчах – хорошие новости для «красных дьяволов»!