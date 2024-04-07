Тен Хаг объясняет, почему Антони заменили на Рэшфорда, также раскрыта причина отсутствия Мактоминея

Выступая перед матчем с «Ливерпулем», Эрик тен Хаг сказал: «Раши (Рэшфорд) не вышел в стартовом составе в четверг, нам нужно справиться с нагрузкой на игры».

«Антони выступил хорошо с «Челси», и сегодня Рэшфорд должен показать это, особенно в игре против «Ливерпуля». Это игра для него, он один из наших лидеров, и у него должна быть большое влияние сегодня».

Рэшфорд забил гол в ворота «Ливерпуля» в победном матче Кубка Англии со счетом 4:3 в прошлом месяце.