«Манчестер Юнайтед» неожиданно проиграл фееричный матч против «Челси» в 31-м туре АПЛ.

«Красные дьяволы» вели в счете вплоть до 99-й минуты, прежде чем Диогу Далот поставил под угрозу победу гостей, нарушив правила внутри штрафной площади.

«Челси» не только сравнял счет, но и успел вырвать победу, забив еще один гол через минуту.

«Манчестер Юнайтед» вел в счете до 99:17. Это рекорд Премьер-лиги среди команд, проигравших матч.

Между тем, победный гол Коула Палмера на 100:39 является самым поздним победным голом в истории АПЛ.

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