«У нас есть идеи». «МЮ» начал внутреннее расследование кризиса, а Тен Хаг нашел оправдания

В преддверии матча против «Челси» главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассказал о проблемах клуба.

«У нас есть идея, но мы будем работать над ней внутри команды и решать ее», − объяснил голландец.

Командный кризис возник в основном в обороне. Он усугубился в последнем туре: Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф выбыли на месяц. Кроме этого клуб не досчитывается Люка Шоу и Тирелла Маласии.

Несмотря на расследование, проводимое руководством, Тен Хаг поспешил списать вину на плотный календарь матчей, с которым клуб работает в этом сезоне. И это несмотря на отсутствие европейского футбола.

«Вы не можете предотвратить это, такое не только у нас. С точки зрения интенсивность стандарты АПЛ очень высоки, перегруженность расписания, международный футбол, а у нас в составе есть иностранцы», − сказал Тен Хаг журналистам.

К счастью для болельщиков «Юнайтед», есть и хорошие новости: тренер «Юнайтед» подтвердил отсутствие новых проблем, а также предоставил информацию о тех, кто близок к возвращению в состав.

«Проблем больше нет, они нам не нужны! В передней линии и полузащите у нас все в порядке, и у нас есть варианты, но в задней линии у нас не хватает вариантов», − пояснил 54-летний специалист.

«Хорошо, что сегодня днем тренировались Рафа Варан и Джонни Эванс. Вчера вернулся к тренировкам Харри Магуайр».