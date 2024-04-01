«Сложно играть настолько плохо»: Гари Невилл вынес суровый вердикт «МЮ» в матче с «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Брентфордом» в матче 30-го тура АПЛ. Мэйсон Маунт открыл счет на 96-й минуте, но очень быстро подопечные Тен Хага пропустили ответный мяч. Итоговый счет – 1:1.

Невиллу игра его экс-команды показалась ужасной, о чем Гари честно рассказал в эфире Sky Sports:

«Я смотрел матч и, как и все остальные, не мог поверить своим глазам. Думал, они окажут некоторое давление на «Тоттенхэм» и «Виллу», но нет. Честно говоря, очень сложно играть настолько плохо. Не могу вспомнить хотя бы одного момента в матче, когда «Юнайтед» делал что-то хорошо.

Это было ужасное выступление до такой степени, что, когда Мэйсон Маунт забил, нам стоило бы подать петицию, чтобы вернуть «Брентфорду» два очка. Это было абсолютное ограбление. Но затем «Брентфорд» забил. Не могу объяснить эту игру, я понятия не имею, откуда она берется. Очень тревожно, что команда может опуститься до такого низкого уровня.

Это были жалкие, безрадостные усилия в попытке играть в футбол, в попытке работать так усердно, как только возможно. Когда игроки «Юнайтед» теряют мяч, они никак на это не реагируют. Они действительно одна из худших команд при игре без мяча. «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» будут терять очки, но если смотреть на уровень «Юнайтед», то кажется, что они не только не смогут подняться на пятое или четвертое место, но они даже не заслуживают этого, учитывая их игру.

На следующей неделе они будут не настолько плохи. Но если «Ливерпуль» выполнит свою работу на следующей неделе, то у «Манчестер Юнайтед» будут большие проблемы. Будет что-то другое, ведь хуже уже быть не может».

Как вам вердикт Невилла? Справедливо или слишком сурово?