«Вам нравится говорить о проблемах». Тен Хаг — о слухах относительно его будущего в «МЮ»

Эрик тен Хаг высказался на тему слухов о его будущем в «Манчестер Юнайтед» и рассказал, как относятся к ним в команде.

Во время пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом» тренер заявил :

«Знаете, когда вы работаете в «Манчестер Юнайтед», вас всегда окружает шум и слухи о клубе, тренере, игроках и так далее.

Всегда появляются какие-то проблемы – вам нравится о них говорить. Но мы не зацикливаемся на этом, мы фокусируемся на процессе, на улучшении игры и стиля команды. Именно поэтому меня эти разговоры не волнуют.

Когда я был тренером в «Аяксе», ситуация была такой же. К этому привыкаешь, поэтому нам все равно. Игрокам все равно, мне все равно. Мы вместе в одной лодке и знаем, что нам нужно играть и добиваться нужных результатов».

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» не всегда справлялся и порой показывал слабые результаты, но, учитывая повальные травмы и, следственно, крайне ограниченный состав, сложно винить команду и тренера. Несмотря на все препятствия, «дьяволам» удалось выйти в полуфинал Кубка Англии, и они все еще борются за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.