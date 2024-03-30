«Вам нравится говорить о проблемах». Тен Хаг — о слухах относительно его будущего в «МЮ»
Эрик тен Хаг высказался на тему слухов о его будущем в «Манчестер Юнайтед» и рассказал, как относятся к ним в команде.
Во время пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом» тренер заявил:
«Знаете, когда вы работаете в «Манчестер Юнайтед», вас всегда окружает шум и слухи о клубе, тренере, игроках и так далее.
Всегда появляются какие-то проблемы – вам нравится о них говорить. Но мы не зацикливаемся на этом, мы фокусируемся на процессе, на улучшении игры и стиля команды. Именно поэтому меня эти разговоры не волнуют.
Когда я был тренером в «Аяксе», ситуация была такой же. К этому привыкаешь, поэтому нам все равно. Игрокам все равно, мне все равно. Мы вместе в одной лодке и знаем, что нам нужно играть и добиваться нужных результатов».
В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» не всегда справлялся и порой показывал слабые результаты, но, учитывая повальные травмы и, следственно, крайне ограниченный состав, сложно винить команду и тренера. Несмотря на все препятствия, «дьяволам» удалось выйти в полуфинал Кубка Англии, и они все еще борются за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
отвратительный чел!
почему хорошие тренеры приходят и налаживают игру? потому что это тренеры, а не тени отца Гамлета!
меня прям на части рвёт с этого пройдохи!
я с 7 лет за МЮ! мне 33. скоро уже три десятка лет пройдёт, а кроме Ферги так никого достойного и не было у «дьяволов»