Марсьяль все еще восстанавливается от травмы, а сезон подходит к концу. Тен Хаг рассказал, сыграет ли еще нападающий за «МЮ»
В конце января стало известно, что Антони Марсьяль перенес операцию на паху, чтобы избавиться от беспокоящей травмы, из-за чего он выбыл из строя на 10 недель.
Так как запланированное время возвращения нападающего приближается, во время пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом» Эрика тен Хага спросили, как проходит восстановление игрока и сыграет ли он за «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
Тренер сказал, что Марсьяль вернулся к тренировкам и пока его выздоровление идет по плану. А вот ответ на второй вопрос был не так однозначен:
«Это зависит от него: насколько быстро он восстановится и какой уровень он продемонстрирует».
Если француз не сможет набрать форму в ближайшие недели, то вполне вероятно, что он уже сыграл свой последний матч за «красных дьяволов». Контракт Марсьяля истекает этим летом, и Фабрицио Романо уже заявлял, что клуб намерен расстаться с ним по окончании сезона.