Что ждет Рэшфорда за ложь про вечеринку перед матчем? Заявил о болезни – Тен Хаг поверил

По данным The Sun, Маркуса Рэшфорда ждет дисциплинарное наказание после того, как он, очевидно, солгал о вечеринке перед матчем с «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.

Рэшфорд пропустил тренировку в пятницу после того, как Эрик тен Хаг подтвердил журналистам, что нападающий заболел.

Однако в соцсетях появилось видео, где Рэшфорд был замечен на вечеринке в одном из пабов Северной Ирландии. По сведениям The Sun, он наслаждался ночными гуляньями в Белфасте.

Тен Хаг пока не собирается публично высказываться по этому поводу, хотя строго следит за дисциплиной с момента своего прихода.

Это не первый раз, когда Рэшфорд сталкивается с дисциплинарными мерами: однажды он был исключен из состава за вечеринку, а также за то, что проспал командное собрание. В преддверии официального матча выходка Рэшфорда – совсем не то, что нужно Тен Хагу.