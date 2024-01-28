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Что ждет Рэшфорда за ложь про вечеринку перед матчем? Заявил о болезни – Тен Хаг поверил

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По данным The Sun, Маркуса Рэшфорда ждет дисциплинарное наказание после того, как он, очевидно, солгал о вечеринке перед матчем с «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.

Рэшфорд пропустил тренировку в пятницу после того, как Эрик тен Хаг подтвердил журналистам, что нападающий заболел.

Однако в соцсетях появилось видео, где Рэшфорд был замечен на вечеринке в одном из пабов Северной Ирландии. По сведениям The Sun, он наслаждался ночными гуляньями в Белфасте.

Тен Хаг пока не собирается публично высказываться по этому поводу, хотя строго следит за дисциплиной с момента своего прихода.

Это не первый раз, когда Рэшфорд сталкивается с дисциплинарными мерами: однажды он был исключен из состава за вечеринку, а также за то, что проспал командное собрание. В преддверии официального матча выходка Рэшфорда – совсем не то, что нужно Тен Хагу.

3 комментария
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Ответ Will Turner
предположительно банка на пару матчей. дальше все от поведения маркуса будет зависеть
КР7 +ДД+ДС+ дальше МР чистим места под эрдивизию 💪
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предположительно банка на пару матчей. дальше все от поведения маркуса будет зависеть
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Ответ BUDRO NESTA
КР7 +ДД+ДС+ дальше МР чистим места под эрдивизию 💪
а кто-то умудряется до сих пор поддерживать лысого Шарика.
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