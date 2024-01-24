Рио Фердинанд назвал лучший трансфер «Манчестер Юнайтед» — это не игрок

Выступая в своем подкасте Vibe with Five, Рио Фердинанд сказал: «Я разговаривал с некоторыми ребятами из «Манчестер Сити» — они не могут поверить, что у нас теперь Омар Беррада.

Они думают: «Ух ты!» Он так много сделал на разных уровнях. И он добился успеха».

«Я думаю, что потенциально это может быть одним из наших лучших приобретений в январском трансферном окне, особенно учитывая нынешнюю ситуацию».

Беррада официально оставил свой пост главы футбольного отдела «Манчестер Сити» и стал новым генеральным директором «Манчестер Юнайтед».

Это назначение является частью реформы клуба, проводимой сэром Джимом Рэтклиффом.