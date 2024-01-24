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Марсьяль вновь выбыл из строя. Может ли «МЮ» расторгнуть с ним контракт?

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Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Футбол Футбол

Вопрос, который волнует многих фанатов.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вновь выбыл из-за травмы. На этот раз французу понадобилась операция на паху, которая выключила его из игры на ближайшие 10 недель.

Учитывая его предыдущую медицинскую карту, ожидается, что футболисту потребуется еще больше время на восстановление. В этом сезоне он сыграл только в 13 играх, причем в основном начинал на скамейке запасных.

Другими словами, похоже, что Марсьяль не сыграет за «Юнайтед» до истечения контракта. Учитывая, что он зарабатывает 250 тысяч в неделю, это очень дорогостоящий игрок в лазарете. Почему «красные дьяволы» не расторгнут контракт с Антони, как это произошло с Криштиану Роналду?

Такой вопрос нередко задают фанаты в социальных сетях. Проблема в том, что в случае с португальцем игрок и клуб договорились о расторжении договора. В случае с французом это невозможно, так как недавно его агент подтвердил, что Марсьяль уходить не собирается и доработает контракт до конца. Роналду же захотел уйти сам.

Таким образом, все зависит только от стороны Антони Марсьяля, хотя неизвестно, какие планы есть на игрока у «МЮ».

9 комментариев
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Да продлевать надо, лет на пять)
+3
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+3
Ответ Эдем Ахметов
Летом
Скорей всего продлят на три года на улучшенных условиях!👌
+2
0
+2
учитывая как ЭТХ любит мусор он останется.
+2
-1
+1
Ответ Родри
А когда у него контракт заканчивается ?
Летом
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+1
Ответ Пацанчик реальный
Скорей всего продлят на три года на улучшенных условиях!👌
Не думаю) ахахах. Вудворда нету
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На последак решил на халяву еще и операцию за счет мю провернуть 😂
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Ранее в сериале.. Марсьяль планирует бороться за место в «МЮ»
Как же он хорош! 😂
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Я худею дорогая редакция! Он прикалывается чтоли? Или мед штаб клуба так угорает?
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