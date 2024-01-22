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Приход Беррады - масштабный переворот для «Юнайтед». В этом уверен Рэтклифф

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Сэр Джим Рэтклифф взял на себя управление футбольной деятельностью «Манчестер Юнайтед» после завершения процесса покупки 25-процентной доли в клубе.

Британский миллиардер уже предпринимает шаги по переходу бывшего руководителя «Манчестер Сити» Омара Беррады в качестве нового исполнительного директора «красных дьяволов».

Приход Беррады рассматривается как масштабный переворот для «Манчестер Юнайтед», поскольку французско-марроканский руководитель играет ключевую роль в успехе «Манчестер Сити» на протяжении многих лет.

По данным Daily Mail, Рэтклифф и сэр Дэйв Брэйлсфорд полны решимости с этого момента назначать на ключевые позиции на «Олд Траффорд» только «лучших в своем классе».

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