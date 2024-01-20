Марьсяль может больше не сыграть за «МЮ». Что с ним?

Антони Марсьяль может больше не сыграть за «Ман Юнайтед», если ему будет сделана операция на бедре Как правило, восстановление после такой операции занимает около двух месяцев.

По данным ESPN, Марсьяль в настоящее время ведет диалог с медицинским штабом клуба о том, не лучше ли будет сделать операцию. Если это так, то маловероятно, что француз еще сыграет в этом сезоне.

В последний раз нападающий выходил на поле в матче с «Борнмутом» (3:0) 9 декабря, а после было несколько инсайдов, что Эрик Тен Хаг вывел его из состава и заставил тренироваться в одиночестве.

Однако его агент Филипп Ламболи опроверг эту информацию, добавив, что Марсьялю предстоит «небольшая операция». В этом сезоне Антони забил всего два мяча и, по слухам, в начале месяца стал объектом интереса со стороны «Фенербахче». Его контракт истекает летом.

В следующие выходные «Юнайтед» вернется к матчам, сыграв в четвертом раунде Кубка Англии с «Ньюпорт Каунти», а через несколько дней возобновит сезон в Премьер-лиге матчем с «Вулверхэмптоном».