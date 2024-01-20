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Почему «Юнайтед» объявил о поглощении 25% акций сэра Джима в канун Рождества

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«Манчестер Юнайтед» вызвал много критики из-за объявления о поглощении 25% акций сэром Джимом Рэтклиффом в канун Рождества.

Это решение подверглось критике со стороны Гари Невилла и некоторых других, которые считали, что время было просто неподходящим.

Судя по информации, содержащейся в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), поглощение Рэтклиффа находилось на грани краха.

Впервые «Манчестер Юнайтед» был выставлен на продажу год назад, но затем процесс поглощения был встречен с несколькими задержками.

22 декабря Рэтклифф направил Глейзерам ультиматум о том, что он «не готов принять какие-либо другие предложенные изменения».

Это побудило провести экстренное заседание совета директоров «Манчестер Юнайтед» — как вы уже догадались — в канун Рождества.

А поскольку на тот момент шейх Джассим уже вышел из сделки, руководство клуба отчаянно пыталось принять предложение сэра Джима.

 

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