Никакого конфликта. Агент Марсьяля рассказал истинную причину отсутствия нападающего в составе

В беседе с Sky Sports агент Антони Марсьяля Филипп Ламболи опроверг все слухи о том, что Тен Хаг вывел игрока из состава из-за недостаточного уровня подготовки, о чем ранее сообщал Daily Mail.

Ламболи объяснил, в чем заключается истинная причина отсутствия его клиента:

«То, что говорят о нем — полная ложь. Его не отстранили от тренировок, и у него нет проблем с тренером. Антони провел в клубе 9 лет, это было бы невозможно, если бы он вел себя непрофессионально.

Ему предстоит небольшая операция на приводящих мышцах. Эта проблема преследует его уже некоторое время, и она не позволяла ему играть на 100%».

Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце этого сезона, и, судя по информации от многочисленных СМИ, клуб не планирует вновь продлевать с ним соглашение.

Еще неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться после операции и вернуться на поле, однако вряд ли это займет меньше месяца. Его отсутствие еще больше усугубляет проблему команды с атакой, поскольку единственным доступным Тен Хагу форвардом является Расмус Хейлунд.