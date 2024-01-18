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Никакого конфликта. Агент Марсьяля рассказал истинную причину отсутствия нападающего в составе

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В беседе с Sky Sports агент Антони Марсьяля Филипп Ламболи опроверг все слухи о том, что Тен Хаг вывел игрока из состава из-за недостаточного уровня подготовки, о чем ранее сообщал Daily Mail.

Ламболи объяснил, в чем заключается истинная причина отсутствия его клиента:

«То, что говорят о нем — полная ложь. Его не отстранили от тренировок, и у него нет проблем с тренером. Антони провел в клубе 9 лет, это было бы невозможно, если бы он вел себя непрофессионально.

Ему предстоит небольшая операция на приводящих мышцах. Эта проблема преследует его уже некоторое время, и она не позволяла ему играть на 100%».

Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце этого сезона, и, судя по информации от многочисленных СМИ, клуб не планирует вновь продлевать с ним соглашение.

Еще неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться после операции и вернуться на поле, однако вряд ли это займет меньше месяца. Его отсутствие еще больше усугубляет проблему команды с атакой, поскольку единственным доступным Тен Хагу форвардом является Расмус Хейлунд.

2 комментария
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Что-что, а к агенту Марсиалья вообще никаких вопросов. Столько лет выбивать новый контракт при плохой игре своего клиента это высший пилотаж. Сейчас тоже ведёт себя классно. Марсиаль переживёт Тен Хаага и закончит карьеру в МЮ))
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да, расскажи связки про травмы марсиаля. он же даже не играет ахахах. это как у погба прям
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