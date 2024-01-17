🚨 Тен Хаг отправил Марсьяля в дубль. Он считает, что форма нападающего не соответствует уровню основного состава

MailSport сообщает, что Антони Марсьяль был сослан в дубль.

Эрик тен Хаг решил отлучить нападающего от первой команды. Он недоволен формой француза, который показывает неубедительный футбол после болезни.

Марсьяль не травмирован, но, по мнению голландца, он недостаточно хорош, чтобы тренироваться с основным составом.

Вероятно, что игрок будет готовиться самостоятельно.

Напомним, что француз близок к переходу в «Фенербахче».