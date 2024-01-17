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🚨 Тен Хаг отправил Марсьяля в дубль. Он считает, что форма нападающего не соответствует уровню основного состава

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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MailSport сообщает, что Антони Марсьяль был сослан в дубль.

Эрик тен Хаг решил отлучить нападающего от первой команды. Он недоволен формой француза, который показывает неубедительный футбол после болезни.

Марсьяль не травмирован, но, по мнению голландца, он недостаточно хорош, чтобы тренироваться с основным составом.

Вероятно, что игрок будет готовиться самостоятельно.

Напомним, что француз близок к переходу в «Фенербахче».

9 комментариев
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Давно уже не соответствует
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Тен Хаг планомерно вычищает состав. Как только сливает одного, за ним в опалу попадает еще кто-то. Кто следующий?
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Марсьяль, кажется, перед ТО заявил, что собирается бороться за место.
Тен Хаг отправил его бороться за место в дубле, мягко намекая, что его место возле выхода.
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Ему в фильмах сниматься, блэйд постарел, можно на замену и продолжить сюжет
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Все правильно. Не соответствуешь стандартам -вали
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да когда уже избавятся от кислого?
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ну как за такое не выразить респект хагу? почти 9 лет мучений и марсиаль наконец познал свое место
надеюсь когда нибудь увижу аналогичную новость по рэшфорду
скоро и сливы из раздевалки таким темпом пропадут, когда всех крыс выгонят из клуба
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Ответ Verziloff
Тен Хаг планомерно вычищает состав. Как только сливает одного, за ним в опалу попадает еще кто-то. Кто следующий?
так надо в принципе с 70% состава сделать в мю. это сброд игроков уровня вэст хэма. жаль рэшфорда не спихнуть пока
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