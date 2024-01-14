🫵 «Если вы хотите выступать, то помните...» Эрик тен Хаг дал предупреждение игрокам «Манчестер Юнайтед»
Эрик тен Хаг предупредил игроков «Манчестер Юнайтед», что ему нужны лишь мотивированные игроки.
«Если вы хотите выступать, то помните, что нам нужны голодные игроки. Нам нужны личности и футболисты, которые желают бороться за эмблему этого клуба.
Речь идет не о дисциплине, а о нормальном поведении. Вы должны быть профессионалами высшего уровня», - заявил тен Хаг.
Напомним, что «Юнайтед» проиграл 14 игр во всех соревнованиях в этом сезоне.