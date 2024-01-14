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🫵 «Если вы хотите выступать, то помните...» Эрик тен Хаг дал предупреждение игрокам «Манчестер Юнайтед»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг предупредил игроков «Манчестер Юнайтед», что ему нужны лишь мотивированные игроки.

«Если вы хотите выступать, то помните, что нам нужны голодные игроки. Нам нужны личности и футболисты, которые желают бороться за эмблему этого клуба.

Речь идет не о дисциплине, а о нормальном поведении. Вы должны быть профессионалами высшего уровня», - заявил тен Хаг.

Напомним, что «Юнайтед» проиграл 14 игр во всех соревнованиях в этом сезоне.

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Последнее предложение точно описывает стратегию Тен Хага
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